फीफा विश्व कप 2026 में सर्वाधिक गोल करने वाले छह खिलाड़ियों में से पांच खिलाड़ी अब भी मैदान में बने हुए हैं। इससे ‘गोल्डन बूट’ हासिल करने की दौड़ रोचक हो गई है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनल मेसी और फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने 8-8 गोल किए हैं। किलियन एम्बाप्पे ने तीन असिस्ट किये हैं, जबकि लियोनल मेसी ने दो असिस्ट किये हैं।
यही वजह है कि किलियन एम्बाप्पे ‘गोल्डन बूट’ हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। किलियन एम्बाप्पे और लियोनल मेसी दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप करियर में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए भी रोचक जंग चल रही है। लियोनल मेसी ने अब तक सभी विश्व कप में कुल मिलाकर 21 गोल किए हैं, जबकि किलियन एम्बाप्पे के नाम पर 20 गोल दर्ज हैं।
मौजूदा टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इन दोनों के बाद नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड का नंबर आता है। एर्लिंग हॉलैंड ने सात गोल किए हैं। हालांकि, अब उनके गोलों की संख्या बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसके अलावा इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन भी दौड़ में हैं। हालांकि, हैरी केन एक स्थान खिसक गए हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने के बाद हैरी केन अब पांचवें नंबर पर हैं। जूड बेलिंगहम अप्रत्याशित रूप से चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले वह नौवें स्थान पर थे। इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेलिंगहम ने फुटबॉल विश्व कप 2026 में अब तक छह गोल किये हैं, जबकि एक असिस्ट भी किया है।
इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने भी छह गोल किये हैं। उन्होंने भी एक असिस्ट किया है, लेकिन फीफा की गोल्डन बूट रेस टैली में वह पांचवें स्थान पर हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले पांच गोल करके हैरी केन और जूड बेलिंगहम से ज्यादा पीछे नहीं हैं। स्पेन के मिकेल ओयार्जाबल ने चार गोल किये हैं। अगर स्पेन सेमीफाइनल में फ्रांस को हरा देता है तो वह चुनौती पेश कर सकते हैं।
गोल्डन बूट रेस
|#
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|असिस्ट
|1
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|8
|3
|2
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना
|8
|2
|3
|अर्लिंग हालैंड
|नॉर्वे
|7
|0
|4
|जूड बेलिंघम
|इंग्लैंड
|6
|1
|5
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|1
|6
|ओसमाने डेम्बेले
|फ्रांस
|5
|2
|7
|इस्माइला सर
|सेनेगल
|4
|1
|8
|जूलियन क्विनोनेस
|मेक्सिको
|4
|1
|9
|विनिसियस जूनियर
|ब्राजील
|4
|1
|10
|मिकेल ओयारजाबाल
|स्पेन
|4
|1
|11
|डेनिज उन्दाव
|जर्मनी
|3
|2
|12
|योहान मनज़ाम्बी
|स्विट्जरलैंड
|3
|2
|13
|रोमेलु लुकाकु
|बेल्जियम
|3
|1
|14
|चार्ल्स डे केटेलेरे
|बेल्जियम
|3
|1
|15
|कोडी गाकपो
|नीदरलैंड
|3
|1
|16
|ब्रायन ब्रॉबी
|नीदरलैंड
|3
|0
|17
|एलिजा जस्ट
|न्यूजीलैंड
|3
|0
|18
|माथेउस कुन्हा
|ब्राजील
|3
|0
|19
|फोलारिन बालोगुन
|USA
|3
|0
|20
|राउल जिमेनेज
|मेक्सिको
|3
|0