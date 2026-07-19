फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डेन बूट की जंग किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी के बीच हो गई है। एम्बाप्पे ने शनिवार को तीसरे स्थान के प्लेऑफ गेम में दो गोल करके मेसी के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एम्बाप्पे के 21 गोल हो गए। मेसी के 20 हैं। 2026 टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के 10 गोल हो। मेसी के 8 गोल हैं। उन्हें एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए 3 करने होंगे। वह गोल करके भी आगे निकल सकते हैं इसके लिए उन्हें 3 असिस्ट करने होंगे।
कतर में 2022 में हुए विश्व कप में एम्बाप्पे ने 8 गोल करके गोल्डेन बूट जीता था। मेसी के 7 गोल थे। अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने के लिए मेसी को स्पेन के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए मेसी को हैट्रिक लगानी होगी। कुल मिलाकर इस विश्व कप में 10 खिलाड़ियों ने कम से कम चार गोल किए। इसमें इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम सात गोल के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नॉर्वे के सुपरस्टार एर्लिंग हालैंड ने भी सात गोल किए है।
मेसी कैसे छोड़ सकते हैं एम्बाप्पे को पीछे
- अगर मेसी हैट्रिक लगाते हैं तो उनके 11 गोल हो जाएंगे, जो एम्बाप्पे के 10 गोल से एक ज्यादा होगा।
- अगर मेस्सी दो गोल करते हैं तो उन्हें एम्बाप्पे को पछाड़ने के लिए कम से कम एक और असिस्ट करना होगा। दोनों ने 4-4 असिस्ट किए हैं।
- मेसी फाइनल में दो गोल करके भी गोल्डेन बूट की रेस में एम्बाप्पे से निकल सकते हैं, बशर्ते वह स्पेन के खिलाफ 56 मिनट से ज्यादा न खेलें, जो होना बहुत मुश्किल है।
नीचे गोल्डेन बूट रेस की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं
|#
|खिलाड़ी
|गोल
|असिस्ट
|मिनट
|1
|
किलियन एम्बाप्पे
फ्रांस
|10
|4
|769
|2
|
लियोनल मेसी
अर्जेंटीना
|8
|4
|712
|3
|
जूड बेलिंघम
इंग्लैंड
|7
|1
|698
|4
|
अर्लिंग हालैंड
नॉर्वे
|7
|0
|537
|5
|
उस्माने देम्बेले
फ्रांस
|6
|2
|648
|6
|
हैरी केन
इंग्लैंड
|6
|1
|752
|7
|
मिकेल ओयार्ज़ाबल
स्पेन
|5
|1
|599
|8
|
इस्माइला सार
सेनेगल
|4
|1
|419
|9
|
जूलियन क्विनोनेस
मेक्सिको
|4
|1
|440
|10
|
विनीसियस जूनियर
ब्राज़ील
|4
|1
|505
44 साल बाद विश्व कप के मैच में हुए 10 गोल
फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के मैच में 10 गोल अब तक के सबसे अधिक गोल हैं। इंग्लैंड को बुकायो सारा ने हैट्रिक गोल किए। किलियन एम्बाप्पे ने दूसरे हाफ में दो गोल किए। पूरी खबर पढ़ें।