फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डेन बूट की जंग किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी के बीच हो गई है। एम्बाप्पे ने शनिवार को तीसरे स्थान के प्लेऑफ गेम में दो गोल करके मेसी के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एम्बाप्पे के 21 गोल हो गए। मेसी के 20 हैं। 2026 टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के 10 गोल हो। मेसी के 8 गोल हैं। उन्हें एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए 3 करने होंगे। वह गोल करके भी आगे निकल सकते हैं इसके लिए उन्हें 3 असिस्ट करने होंगे।

कतर में 2022 में हुए विश्व कप में एम्बाप्पे ने 8 गोल करके गोल्डेन बूट जीता था। मेसी के 7 गोल थे। अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने के लिए मेसी को स्पेन के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए मेसी को हैट्रिक लगानी होगी। कुल मिलाकर इस विश्व कप में 10 खिलाड़ियों ने कम से कम चार गोल किए। इसमें इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम सात गोल के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नॉर्वे के सुपरस्टार एर्लिंग हालैंड ने भी सात गोल किए है।

मेसी कैसे छोड़ सकते हैं एम्बाप्पे को पीछे

अगर मेसी हैट्रिक लगाते हैं तो उनके 11 गोल हो जाएंगे, जो एम्बाप्पे के 10 गोल से एक ज्यादा होगा।

अगर मेस्सी दो गोल करते हैं तो उन्हें एम्बाप्पे को पछाड़ने के लिए कम से कम एक और असिस्ट करना होगा। दोनों ने 4-4 असिस्ट किए हैं।

मेसी फाइनल में दो गोल करके भी गोल्डेन बूट की रेस में एम्बाप्पे से निकल सकते हैं, बशर्ते वह स्पेन के खिलाफ 56 मिनट से ज्यादा न खेलें, जो होना बहुत मुश्किल है।

नीचे गोल्डेन बूट रेस की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं

एम्बाप्पे बनाम मेसी — गोल्डेन बूट की जंग फ्रांस इंग्लैंड अन्य देश एम्बाप्पे — गोल 10 फ्रांस | 769 मिनट मेसी — गोल 8 अर्जेंटीना | 712 मिनट एम्बाप्पे — असिस्ट 4 कुल योगदान: 14 मेसी — असिस्ट 4 कुल योगदान: 12 गोल चार्ट पूरी तालिका गोल + असिस्ट सभी फ्रांस इंग्लैंड अन्य गोल — शीर्ष 10 स्कोरर (अधिक = बेहतर) 1 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस 10 2 लियोनल मेसी अर्जेंटीना 8 3 जूड बेलिंघम इंग्लैंड 7 4 अर्लिंग हालैंड नॉर्वे 7 5 उस्माने देम्बेले फ्रांस 6 6 हैरी केन इंग्लैंड 6 7 मिकेल ओयार्ज़ाबल स्पेन 5 8 इस्माइला सार सेनेगल 4 9 जूलियन क्विनोनेस मेक्सिको 4 10 विनीसियस जूनियर ब्राज़ील 4 # खिलाड़ी गोल असिस्ट मिनट 1 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस 10 4 769 2 लियोनल मेसी अर्जेंटीना 8 4 712 3 जूड बेलिंघम इंग्लैंड 7 1 698 4 अर्लिंग हालैंड नॉर्वे 7 0 537 5 उस्माने देम्बेले फ्रांस 6 2 648 6 हैरी केन इंग्लैंड 6 1 752 7 मिकेल ओयार्ज़ाबल स्पेन 5 1 599 8 इस्माइला सार सेनेगल 4 1 419 9 जूलियन क्विनोनेस मेक्सिको 4 1 440 10 विनीसियस जूनियर ब्राज़ील 4 1 505 गोल (गहरा रंग) असिस्ट (हल्का रंग) कुल गोल योगदान (गोल + असिस्ट) — max 14 1 एम्बाप्पे फ्रांस 10 +4 2 मेसी अर्जेंटीना 8 +4 3 बेलिंघम इंग्लैंड 7 +1 4 हालैंड नॉर्वे 7 +0 5 देम्बेले फ्रांस 6 +2 6 केन इंग्लैंड 6 +1 7 ओयार्ज़ाबल स्पेन 5 +1 8 सार सेनेगल 4 +1 9 क्विनोनेस मेक्सिको 4 +1 10 विनीसियस जू. ब्राज़ील 4 +1 स्रोत: FIFA विश्व कप 2026 | 19 जुलाई 2026 तक अपडेट (France vs England के बाद) Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

44 साल बाद विश्व कप के मैच में हुए 10 गोल

फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के मैच में 10 गोल अब तक के सबसे अधिक गोल हैं। इंग्लैंड को बुकायो सारा ने हैट्रिक गोल किए। किलियन एम्बाप्पे ने दूसरे हाफ में दो गोल किए। पूरी खबर पढ़ें।