फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डेन बूट की रेस में अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी और फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मोरक्को के खिलाफ एक गोल करके एम्बाप्पे ने मेसी की गोल की बराबरी कर ली। दोनों के 8-8 गोल हैं। नॉर्वे आर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

इंग्लैड के कप्तान हैरी केन ने 6 गोल किए हैं और वह चौथे नंबर पर हैं। टॉप-10 में उस्मान डेम्बेले, सेनेगल के इस्माइला सार, स्पेन के मिकेल ओयारजाबल, मेक्सिको के जूलियन क्विनोनेस, इंग्लैंड के जूड बेलिंघम और ब्राजील के विनीयस जूनियर शामिल हैं। नंबर 6 से नंबर 10 तक के खिलाड़ियों ने 4-4 गोल किए हैं। 1-1 असिस्ट किए हैं। नीचे पूरी टेबल देख सकते हैं।

फ्रांस
पहला स्थान
किलियन एम्बाप्पे
फॉरवर्ड (FW)
8
गोल
3
असिस्ट
लियोनेल मेसी के साथ गोल में बराबरी – लेकिन असिस्ट में एम्बाप्पे आगे
गोल्डन बूट रेस – शीर्ष 10
फीफा विश्व कप 2026
रैंक खिलाड़ी गोल असिस्ट
1
किलियन एम्बाप्पे
फ्रांस – FW
 8 3
2
लियोनेल मेसी
अर्जेंटीना – FW
 8 1
3
अर्लिंग हालैंड
नॉर्वे – FW
 7 0
4
हैरी केन
इंग्लैंड – FW
 6 1
5
उस्मान डेम्बेले
फ्रांस – FW
 5 2
6
इस्माइला सार
सेनेगल – FW
 4 1
7
मिकेल ओयारजाबल
स्पेन – FW
 4 1
8
जूलियन क्विनोनेस
मेक्सिको – FW
 4 1
9
जूड बेलिंघम
इंग्लैंड – MF
 4 1
10
विनीसियस जूनियर
ब्राजील – FW
 4 1

फ्रांस ने लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई

फ्रांस लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला तीसरा देश बना। जर्मनी 2002 से 2014 तक लगातार चार बार सेमीफाइनल में पहुंचा। ब्राजील 1994 से 2002 तक लगातार तीन बार सेमीफाइनल पहुंचा। पूरी खबर पढ़ें