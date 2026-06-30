फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज में राउंड ऑफ 32 के दूसरे दिन पहले दो मैचों में रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली है। पहला मैच ब्राजील और जापान के बीच हुआ। इस मुकाबले में रोमांचक जंग देखने को मिली। 90 मिनट के बाद स्टॉपेज टाइम में मार्टिनेली के गोल से मुकाबला शूटआउट में जाते-जाते रह गया। फिर दूसरे मैच में बड़ा उलटफेर हुआ और पराग्वे ने शूटआउट में चार बार की चैंपियन जर्मनी को हराते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

जर्मनी की हार इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े उलटफेर के तौर पर सामने आई है। जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हुआ था। उसके बाद मैच का अंत पेनल्टी शूटआउट से हुआ और रिजल्ट निकला। शूटआउट में पराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से मात दी और राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। चार बार की चैंपियन जर्मनी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। अब राउंड ऑफ 16 में 4 जुलाई को पराग्वे की भिड़ंत फ्रांस या स्वीडेन से फिलाडेल्फिया में होगी।

शूटआउट में हारी जर्मनी की टीम

जर्मनी की टीम फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पेनल्टी शूटआउट में हारी है। मैच के तय समय तक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया था। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट शुरू हुआ और काई हैवर्ट्ज ने जर्मनी के लिए पहला मौका ही गंवा दिया। फिर पराग्वे के मारीशियो ने गोल दागा और स्कोर 0-1 कर दिया। यहीं से पराग्वे को बढ़त मिल गई।

चौथे चांस में पराग्वे के फैबियन बाल्ब्यूना ने भी मौका गंवाया और स्कोर फिर 3-3 हो गया। इसके बाद शुरू हुआ VAR विवाद। अंतिम फैसले में पराग्वे को एक और मौका मिला जिसका उसने फायदा उठाया और जर्मनी शूटआउट में 3-4 से हार गई।

ब्राजील को जापान से मिली कांटे की टक्कर

ब्राजील और जापान के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच रोमांचक रहा। इस मैच में 90 मिनट के अंत तक स्कोर 1-1 था। फिर स्टॉपेज टाइम में गैब्रियल मार्टिनेली का गोल निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने अंतिम क्षणों में स्कोर करते हुए ब्राजील को राउंड ऑफ 16 में एंट्री दिलाई। जापान की टीम ने ब्राजील को कांटे की टक्कर दी। मैच के बाद जापान के खिलाड़ी टनाका भी भावुक नजर आए। ब्राजील के मैथियस कून्हा भी उन्हें सांत्वना देते और संभालते दिखे।

इस मैच के 29वें मिनट में काइशू सानो ने पहला गोल किया और जापान को 1-0 की लीड दिलाई और पहले हाफ के अंत तक यह लीड बनी भी रही। उसके बाद दूसरे हाफ में 56वें मिनट में कासेमीरो ने ब्राजील के लिए गोल दागा और स्कोर 1-1 कर दिया। फिर स्टॉपेज टाइम में मार्टिनेली ने गोल करते हुए ब्राजील को जीत दिला दी। अब ब्राजील का सामना राउंड ऑफ 16 में 6 जुलाई को आइवरी कोस्ट या नॉर्वे के साथ होगा।

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