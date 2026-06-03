FIFA World Cup 2026 Full Schedule, All Groups Details: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून की रात से होने जा रहा है। तकनीकी तौर पर भारत के मुताबिक तारीख 12 जून हो जाएगी लेकिन मेजबान देश अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के मुताबिक इसका आगाज 11 जून को ही होगा और मैच की टाइमिंग भारत में रात 12 बजे के बाद होगी। इस टूर्नामेंट का कुल 39 दिन आयोजन होगा जिसमें कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे।

इस टूर्नामेंट में 48 टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी। पहले राउंड के लिए हर टीम को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। कुल 12 ग्रुप इस इवेंट के लिए बने हैं। 2022 फीफा विश्व कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार 16 टीमें बढ़ गई हैं। कतर में हुए पिछले संस्करण से इस टूर्नामेंट में 40 मुकाबले ज्यादा खेले जाएंगे। यह फीफा के इतिहास का सबसे लंबा विश्व कप होने वाला है।

भारत में कौन से चैनल पर देख पाएंगे मैच?

फुटबॉल विश्व कप के मैच जी के नए लॉन्च हुए यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनेल यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 HD, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 HD पर दिखाए जाएंगे और जी5 पर स्ट्रीम किए जाएंगे। हाल ही में जी ने इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे।

यहां देखें फीफा विश्व कप 2026 के सभी ग्रुप

  • ग्रुप A: मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चेकिया (चेक गणराज्य)
  • ग्रुप B: कनाडा, स्विट्जरलैंड, कतर, बोस्निया और हर्जेगोविना
  • ग्रुप C: ब्राजील, मोरोक्को, स्कॉटलैंड, हैती
  • ग्रुप D: अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, टर्की
  • ग्रुप E: जर्मनी, इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, कुराकाओ
  • ग्रुप F: नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडेन, ट्यूनिशिया
  • ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्त्र, ईरान, न्यूजीलैंड
  • ग्रुप H: स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब, केप वर्दे
  • ग्रुप I: फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, इराक
  • ग्रुप J: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जेरिया, जॉर्डन
  • ग्रुप K: पुर्तगाल, कोलंबिया, डीआर कोन्गो, उजबेकिस्तान
  • ग्रुप L: इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा

फीफा विश्व कप 2026 का पूरा शेड्यूल और समय (IST)

पहला राउंड

मैचतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला / विवरणस्थान
112 जूनशुक्रवार12:30 AMमैक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीकामैक्सिको सिटी
212 जूनशुक्रवार07:30 AMदक्षिण कोरिया बनाम चेकियाज़ापोपान
313 जूनशनिवार12:30 AMकनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविनाटोरंटो
413 जूनशनिवार06:30 AMयूएसए बनाम पराग्वेलॉस एंजिल्स
514 जूनरविवार12:30 AMकतर बनाम स्विट्जरलैंडसांता क्लारा
614 जूनरविवार03:30 AMब्राजील बनाम मोरक्कोन्यू जर्सी
714 जूनरविवार06:30 AMहैती बनाम स्कॉटलैंडफॉक्सबोरो
814 जूनरविवार09:30 AMऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्कीवैंकूवर
914 जूनरविवार10:30 PMजर्मनी बनाम कुराकाओह्यूस्टन
1015 जूनसोमवार01:30 AMनीदरलैंड बनाम जापानअर्लिंग्टन
1115 जूनसोमवार04:30 AMआइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोरफिलाडेल्फिया
1215 जूनसोमवार07:30 AMस्वीडन बनाम ट्यूनीशियागुआडलाजारा
1315 जूनसोमवार09:30 PMस्पेन बनाम केप वर्डेअटलांटा
1416 जूनमंगलवार12:30 AMबेल्जियम बनाम मिस्रसिएटल
1516 जूनमंगलवार03:30 AMसऊदी अरब बनाम उरुग्वेमियामी
1616 जूनमंगलवार06:30 AMईरान बनाम न्यूजीलैंडलॉस एंजिल्स
1717 जूनबुधवार12:30 AMफ्रांस बनाम सेनेगलन्यू जर्सी
1817 जूनबुधवार03:30 AMइराक बनाम नॉर्वेफॉक्सबोरो
1917 जूनबुधवार06:30 AMअर्जेंटीना बनाम अल्जीरियाकंसास सिटी
2017 जूनबुधवार09:30 AMऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डनसांता क्लारा
2117 जूनबुधवार10:30 PMपुर्तगाल बनाम डीआर कांगोह्यूस्टन
2218 जूनगुरुवार01:30 AMइंग्लैंड बनाम क्रोएशियाअर्लिंग्टन
2318 जूनगुरुवार04:30 AMघाना बनाम पनामाटोरंटो
2418 जूनगुरुवार07:30 AMउज्बेकिस्तान बनाम कोलंबियामैक्सिको सिटी
2518 जूनगुरुवार09:30 PMचेकिया बनाम दक्षिण अफ्रीकाअटलांटा
2619 जूनशुक्रवार12:30 AMस्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविनालॉस एंजिल्स
2719 जूनशुक्रवार03:30 AMकनाडा बनाम कतरवैंकूवर
2819 जूनशुक्रवार06:30 AMमैक्सिको बनाम दक्षिण कोरियाज़ापोपान
2920 जूनशनिवार12:30 AMयूएसए बनाम ऑस्ट्रेलियासिएटल
3020 जूनशनिवार03:30 AMस्कॉटलैंड बनाम मोरक्कोफॉक्सबोरो
3120 जूनशनिवार06:00 AMब्राजील बनाम हैतीफिलाडेल्फिया
3220 जूनशनिवार08:30 AMतुर्की बनाम पराग्वेसांता क्लारा
3320 जूनशनिवार10:30 PMनीदरलैंड बनाम स्वीडनह्यूस्टन
3421 जूनरविवार01:30 AMजर्मनी बनाम आइवरी कोस्टटोरंटो
3521 जूनरविवार05:30 AMइक्वाडोर बनाम कुराकाओकंसास सिटी
3621 जूनरविवार09:30 AMट्यूनीशिया बनाम जापानगुआडलाजारा
3721 जूनरविवार09:30 PMस्पेन बनाम सऊदी अरबअटलांटा
3822 जूनसोमवार12:30 AMबेल्जियम बनाम ईरानलॉस एंजिल्स
3922 जूनसोमवार03:30 AMउरुग्वे बनाम केप वर्डेमियामी
4022 जूनसोमवार06:30 AMन्यूजीलैंड बनाम मिस्रवैंकूवर
4122 जूनसोमवार10:30 PMअर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रियाअर्लिंग्टन
4223 जूनमंगलवार02:30 AMफ्रांस बनाम इराकफिलाडेल्फिया
4323 जूनमंगलवार05:30 AMनॉर्वे बनाम सेनेगलटोरंटो
4423 जूनमंगलवार07:30 AMजॉर्डन बनाम अल्जीरियासांता क्लारा
4523 जूनमंगलवार10:30 PMपुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तानह्यूस्टन
4624 जूनबुधवार01:30 AMइंग्लैंड बनाम घानाफॉक्सबोरो
4724 जूनबुधवार04:30 AMपनामा बनाम क्रोएशियाफॉक्सबोरो
4824 जूनबुधवार07:30 AMकोलंबिया बनाम डीआर कांगोज़ापोपान
4925 जूनगुरुवार12:30 AMस्विट्जरलैंड बनाम कनाडावैंकूवर
5025 जूनगुरुवार12:30 AMबोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतरसिएटल
5125 जूनगुरुवार03:30 AMमोरक्को बनाम हैतीअटलांटा
5225 जूनगुरुवार03:30 AMस्कॉटलैंड बनाम ब्राजीलमियामी
5325 जूनगुरुवार06:30 AMदक्षिण अफ्रीका बनाम दक्षिण कोरियागुआडलाजारा
5425 जूनगुरुवार06:30 AMचेकिया बनाम मैक्सिकोमैक्सिको सिटी
5526 जूनशुक्रवार01:30 AMकुराकाओ बनाम आइवरी कोस्टफिलाडेल्फिया
5626 जूनशुक्रवार01:30 AMइक्वाडोर बनाम जर्मनीन्यू जर्सी
5726 जूनशुक्रवार04:30 AMट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंडकंसास सिटी
5826 जूनशुक्रवार04:30 AMजापान बनाम स्वीडनअर्लिंग्टन
5926 जूनशुक्रवार07:30 AMतुर्की बनाम यूएसएलॉस एंजिल्स
6026 जूनशुक्रवार07:30 AMपराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलियासांता क्लारा
6127 जूनशनिवार12:30 AMनॉर्वे बनाम फ्रांसफॉक्सबोरो
6227 जूनशनिवार12:30 AMसेनेगल बनाम इराकटोरंटो
6327 जूनशनिवार05:30 AMकेप वर्डे बनाम सऊदी अरबह्यूस्टन
6427 जूनशनिवार05:30 AMउरुग्वे बनाम स्पेनज़ापोपान
6527 जूनशनिवार08:30 AMन्यूजीलैंड बनाम बेल्जियमवैंकूवर
6627 जूनशनिवार08:30 AMमिस्र बनाम ईरानसिएटल
6728 जूनरविवार02:30 AMपनामा बनाम इंग्लैंडन्यू जर्सी
6828 जूनरविवार02:30 AMक्रोएशिया बनाम घानाफिलाडेल्फिया
6928 जूनरविवार05:00 AMकोलंबिया बनाम पुर्तगालमियामी
7028 जूनरविवार05:00 AMडीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तानअटलांटा
7128 जूनरविवार07:30 AMअल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रियाकंसास सिटी
7228 जूनरविवार07:30 AMजॉर्डन बनाम अर्जेंटीनाअर्लिंग्टन

राउंड ऑफ 32

मैचतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला / विवरणस्थान
7329 जूनसोमवार12:30 AMग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेतालॉस एंजिल्स
7429 जूनसोमवार10:30 PMग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेताह्यूस्टन
7530 जूनमंगलवार02:00 AMग्रुप E विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमफॉक्सबोरो
7630 जूनमंगलवार06:30 AMग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेतागुआडलाजारा
7730 जूनमंगलवार10:30 PMग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेताअर्लिंग्टन
7801 जुलाईबुधवार02:30 AMग्रुप I विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमन्यू जर्सी
7901 जुलाईबुधवार06:30 AMग्रुप A विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीममैक्सिको सिटी
8001 जुलाईबुधवार09:30 PMग्रुप L विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमअटलांटा
8102 जुलाईगुरुवार01:30 AMग्रुप G विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमसिएटल
8202 जुलाईगुरुवार01:30 AMग्रुप D विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमसांता क्लारा
8302 जुलाईगुरुवार05:30 AMग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेतालॉस एंजिल्स
8403 जुलाईशुक्रवार12:30 AMग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेताटोरंटो
8503 जुलाईशुक्रवार04:30 AMग्रुप B विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमवैंकूवर
8603 जुलाईशुक्रवार08:30 AMग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेताअर्लिंग्टन
8703 जुलाईशुक्रवार11:30 PMग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेतामियामी
8804 जुलाईशनिवार03:30 AMग्रुप K विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमकंसास सिटी

राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल)

मैचतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला / विवरणस्थान
8904 जुलाईशनिवार07:00 AMमैच 73 का विजेता बनाम मैच 75 का विजेताह्यूस्टन
9004 जुलाईशनिवार10:30 PMमैच 74 का विजेता बनाम मैच 77 का विजेताफिलाडेल्फिया
9105 जुलाईरविवार02:30 AMमैच 76 का विजेता बनाम मैच 78 का विजेतान्यू जर्सी
9206 जुलाईसोमवार01:30 AMमैच 79 का विजेता बनाम मैच 80 का विजेतामैक्सिको सिटी
9306 जुलाईसोमवार05:30 AMमैच 83 का विजेता बनाम मैच 84 का विजेताअर्लिंग्टन
9407 जुलाईमंगलवार01:30 AMमैच 81 का विजेता बनाम मैच 82 का विजेतासिएटल
9507 जुलाईमंगलवार09:30 PMमैच 86 का विजेता बनाम मैच 88 का विजेताअटलांटा
9608 जुलाईबुधवार01:30 AMमैच 85 का विजेता बनाम मैच 87 का विजेतावैंकूवर

क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल

मैचतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला / विवरणस्थान
9710 जुलाईशुक्रवार01:30 AMक्वार्टर फाइनल: मैच 89 का विजेता बनाम मैच 90 का विजेताफॉक्सबोरो
9811 जुलाईशनिवार12:30 AMक्वार्टर फाइनल: मैच 93 का विजेता बनाम मैच 94 का विजेतालॉस एंजिल्स
9912 जुलाईरविवार02:30 AMक्वार्टर फाइनल: मैच 91 का विजेता बनाम मैच 92 का विजेतामियामी
10012 जुलाईरविवार06:30 AMक्वार्टर फाइनल: मैच 95 का विजेता बनाम मैच 96 का विजेताकंसास सिटी
10115 जुलाईबुधवार12:30 AMसेमीफाइनल: मैच 97 का विजेता बनाम मैच 98 का विजेताअर्लिंग्टन
10216 जुलाईगुरुवार12:30 AMसेमीफाइनल: मैच 99 का विजेता बनाम मैच 100 का विजेताअटलांटा
10319 जुलाईरविवार02:30 AMतीसरा स्थान: मैच 101 का हारने वाला बनाम मैच 102 का हारने वालामियामी
10420 जुलाईसोमवार12:30 AMफाइनल: मैच 101 का विजेता बनाम मैच 102 का विजेतान्यू जर्सी

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