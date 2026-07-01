फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया और अगले दौर में यानी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई जहां उसका मुकाबला अब पैराग्वे के साथ होगा। स्वीडन के खिलाफ फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे को गजब का खेल दिखाया और दो गोल किए जबकि माइकल ओलिस का खेल भी बेहद दमदार रहा। इस दो गोल की मदद से एम्बाप्पे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।

एम्बाप्पे ने किए दो गोल

मेटलाइफ स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा फैंस की मौजूदगी के बीच खेले गए इस मैच में डिडियर डेसचैम्प्स की टीम ने स्वीडन को खेल में जमने का कोई मौका नहीं दिया और शुरू से ही बॉल पर कब्जा, मैदान पर दबदबा और गोल करने के मौके बनाने में आगे रही। फ्रांस के चार अटैकिंग खिलाड़ी एक बार फिर जबरदस्त फॉर्म में दिखे। ओलिस ने मैच के दौरान उस्मान डेम्बेले और एमबापे के साथ शानदार तालमेल बिठाया और लगातार खाली जगहें ढूंढ़ते रहे। एम्बाप्पे ने 45वें और 74वें जबकि बारकोला ने 53वें मिनट में गोल दागा।

एम्बाप्पे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एम्बाप्पे ने स्वीडन के खिलाफ दो गोल किए और वो अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में नॉकआउट स्टेज में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्राजील के स्टार खिलाड़ी लियोनिडास और रोनाल्डो के नाम था जिन्होंने टूर्नामेंट के इस स्टेज में आठ-आठ गोल किए थे। एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में नॉकआउट मैचों में 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए।

FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे ज्यादा गोल

प्लेयर गोल साल एम्बाप्पे (फ्रांस) 10 2018-2026 लियोनिडास (ब्राजील) 8 1934-1938 रोनाल्डो (ब्राजील) 8 1998-2002 जस्ट फोंटेन (फ्रांस) 7 1958 वावा (ब्राजील) 7 1958-1962 ओल्डरिच नेजेडली (चेकोस्लोवाकिया) 7 1934 पेले (ब्राजील) 7 1958-1970

फीफा वर्ल्ड कप में अब तक एम्बाप्पे के 18 गोल हो गए हैं जो इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा गोल हैं। उन्होंने जर्मनी के महान फुटबॉलर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और इस खास लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ लियोनेल मेसी (19) ही हैं। एम्बाप्पे ने अर्लिंग हालैंड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब 2026 एडिशन में उनके नाम सबसे ज्यादा गोल (संयुक्त रूप से) हैं, सिर्फ मेसी (6) के भी इतने ही गोल हैं।

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