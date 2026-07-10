बोस्टन के जिलेट स्टेडियम में खेले गए 2026 फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले के गोलों की बदौलत फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से करारी शिकस्त दी। फ्रांस लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। कतर में 2022 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था। एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में पहला गोल किया।

इसके ठीक छह मिनट बाद डेम्बेले ने दूसरा गोल करके फ्रांस की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले हाफ में एम्बाप्पे ने पेनल्टी को गोल में बदलने से चूक गए, लेकिन इससे उनकी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे हाफ में एक शानदार गोल किया और फिर उस्मान डेम्बेले को असिस्ट भी किया। इस गोल के साथ, एम्बाप्पे आठ गोलों के साथ लियोनेल मेसी के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

मेसी से 1 गोल पीछे

एर्लिंग हालैंड उनसे एक गोल पीछे हैं। एम्बाप्पे कतर 2022 में हुए पिछले विश्व कप में भी गोल्डन बूट विजेता रहे थे। एम्बाप्पे 20 मैचों में 20 गोल के साथ वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल के मामले में मेसी से एक गोल पीछे हो गए हैं। मेसी ने छह टूर्नामेंट में 31 मैचों में 21 गोल किए हैं।

ब्राजील और जर्मनी के क्लब में फ्रांस शामिल

फ्रांस लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले तीसरा देश बना। वह ब्राजील और जर्मनी के क्लब में शामिल हो गया। ब्राजील ने 1994,1998 और 2002 में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। जर्मनी लगातार चार बार 2002, 2006, 2010 और 2014 में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल में रेफरी चयन पर बवाल

फुटबॉल विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबलों में रेफरी चयन चर्चा का विषय है। अर्जेंटीना, इंग्लैंड और 1982 के फॉकलैंड युद्ध के बीच क्या संबंध है और FIFA किस आधार पर रेफरी नियुक्त करता है, जानिए पूरी कहानी। पूरी खबर पढ़ें।