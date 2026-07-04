होसाम अब्दुलमागुद के शूटआउट में निर्णायक गोल के दम पर पहली बार फीफा विश्व कप नॉकआउट मुकाबला खेलते हुए आत्मघाती गोल के बाद भी मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया जबकि निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर था। इसके साथ ही उसका 92 साल का इंतजार खत्म हो गया। वह पहली बार 1932 में विश्व कप खेला था और पहली बार राउंड ऑफ-16 में पहुंचा। जीत के बाद

मिस्र ने चौथी बार विश्व कप खेलते हुए यह जीत दर्ज की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में तीन में से एक भी बार जीत नहीं सका है। अब मिस्र का सामना मंगलवार (7 जून) को गत चैम्पियन अर्जेंटीना से होगा जिसने केप वर्डे को अतिरिक्त समय में 3 . 2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई है।

मांसपेशी की चोट के बावजूद सालाह खेले

शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया के हैरी साउटार का निशाना चूका और 18 वर्ष के लुकास हेरिंगटन का शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। मिस्र के लिये होसाम के अलावा महमूद साबिर, रामी राबिया और लिवरपूल के पूर्व स्टार मोहम्मद सालाह ने गोल दागे। मांसपेशी की चोट के बावजूद सालाह ने यह मैच खेला। आस्ट्रेलिया के लिये शूटआउट में जैकसन इरविन और अवेर माबिल ने गोल किये।

मोहम्मद हानी ने किया आत्मघाती गोल

इमाम अशूर ने 13वें मिनट में हेडर पर गोल करके मिस्र को बढ़त दिला दी थी। आस्ट्रेलिया ने 55वें मिनट में बराबरी की जब मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हानी एक ही विश्व कप में दो आत्मघाती गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ग्रुप चरण में बेल्जियम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ रहे मैच में भी उन्होंने आत्मघाती गोल किया था।

ऑस्ट्रेलिया का खाता दो आत्मघाती गोल से ही खुला

इससे दस मिनट पहले हेडर लगाने का प्रयास कर रहे आस्ट्रेलिया के मिडफील्डर कोनोर मेटकाफे से टकराने के कारण हानी को स्ट्रेचर पर मैदान से ले जाया गया। सिर में चोट (कनकशन) की जांच भी की गई। विश्व कप नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया का खाता दो आत्मघाती गोल से ही खुला है। आस्ट्रेलिया 2006 में इटली से 1-0 से और 2022 में अर्जेंटीना से 1-2 से हार गई थी। अर्जेंटीना के खिलाफ उसका आत्मघाती गोल था।

केप वर्डे के आत्मघाती गोल से अंतिम-16 में पहुंची मेसी की टीम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे को हराकर अर्जेंटीना ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना का अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए मिस्र से सामना होगा। केप वर्डे के डाइनी बोर्गेस के आत्मघाती गोल ने लियोनल मेसी की टीम की जीत की राह खोल दी। पूरी खबर पढ़ें।