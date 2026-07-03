क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संन्यास को लेकर अपनी बहन कैटिया एवेरो के दावे को खारिज कर दिया है। एवेरो ने दावा किया था कि 2026 वर्ल्ड कप के बाद रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले सकते हैं। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्गज फुटबॉलर ने कहा कि पुर्तगाल का टूर्नामेंट खत्म होने तक वह इस बारे में फैसला नहीं करेंगे।

क्रोशिया के खिलाफ पुर्तगाल के राउंड ऑफ 32 के कड़े मुकाबले से पहले कैटिया ने पुर्तगाली मीडिया स्पोर्ट टीवी पर कहा, ‘जब तक हैं, आनंद ले। जल्द ही इसका समापन होने वाला है।’ क्रोशिया के खिलाफ मैच में अहम गोल करने वाले रोनाल्डो ने कहा कि संन्यास का फैसला कुछ दिनों तक टल सकता है।

रोनाल्डो ने क्या कहा?

सुपिरियर प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद रोनाल्डो ने संवाददाताओं से कहा, ‘अभी यह जरूरी नहीं है। टूर्नामेंट जीतने या हारने के बाद मुझे इस बारे में बात करूंगा। मैं अपने परिवार से बात करूंगा और फिर सबसे सही फैसला लूंगा। अब मैं जोश में आकर कोई फैसला नहीं लेता; अब सब कुछ शांति से होता है। इस समय मेरे लिए बस यही मायने रखता है कि मैं आज का आनंद लूं और राष्ट्रीय टीम की मदद करूं।’

कैटिया ने क्या कहा?

कैटिया ने स्पोर्ट टीवी पर रोनाल्डो के संन्यास के बारे में बात करते हुए यह खुलासा किया, ‘मेरे पास जो जानकारी है, वह एक भरोसेमंद सोर्स से है… यह उनका आखिरी समय है। मेरा मानना ​​है कि वे आज अलविदा नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा जल्द ही होने वाला है। मेरा पक्का यकीन है कि विदाई होने वाली है। इसका खूब आनंद लें क्योंकि 200 गोल के बाद किसी को ढूंढना मुश्किल होगा। मैं पुर्तगाली नेशनल टीम की बात कर रही हूं।’

रोनाल्डो की गोल की संख्या 146 हुई

रोनाल्डो ने अपने करियर के पहले वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल के साथ 232 मैचों में अपने अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 146 कर ली। यह उनके मौजूदा वर्ल्ड कप कैंपेन का तीसरा गोल भी था। इससे पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल किए थे। आखिरी सीटी बजने पर भावुक हुए रोनाल्डो ने अपने पुराने टीममेट डिओगो जोटा को भी श्रद्धांजलि दी, जिनका पिछले साल आज ही के दिन निधन हो गया था। पूरी खबर पढ़ें।