फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को (23 जून) को पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल इतिहास रचा। इस टूर्नामेंट में गोल का सूखा खत्म करके 41 वर्षीय खिलाड़ी छह अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहला खिलाड़ी बना। उन्होंने अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच के छठे मिनट में गोल किया। उन्हें जोआओ कैंसेलो ने क्रॉस किया और उन्होंने अपने दाहिने पैर से शॉट मारकर पुर्तगाल का स्कोर 1-0 कर दिया। स्कोर के बाद वह बेंच की ओर दौड़े और अपने टीम के साथियों के साथ जश्न मनाया। उनका यह गोल तब आया जब टीम के पहले मैच में कांगो के खिलाफ पुर्तगाल के 1-1 से ड्रॉ मैच में गोल न कर पाने के लिए उनकी आलोचना हुई थी।

मेसी से निकले आगे

रोनाल्डो और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी छह वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने वाले दुनिया के केवल दो खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो का गोल करने का सिलसिला 2006 में उनके डेब्यू से शुरू हुआ और उन्होंने 2010, 2014, 2018 और 2022 में भी गोल किए। वह सभी छह एडिशन में गोल करने के मामले में इकलौते खिलाड़ी हैं। मेसी ने पांच वर्ल्ड कप में गोल किया है। वह साउथ अफ्रीका में 2010 वर्ल्ड कप में गोल नहीं कर पाए थे।

रोनाल्डो का 9वां गोल

उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल से रोनाल्डो के टूर्नामेंट में 9 गोल हो गए। अर्जेंटीना के अल्जीरिया के खिलाफ पहले मैच में हैट्रिक और सोमवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो और गोल के बाद मेसी के 18 गोल हो गए हैं। वह टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

इतिहास में सबसे ज्यादा मैच का रिकॉर्ड

मंगलवार का मैच रोनाल्डो के इंटरनेशनल करियर का 230वां मैच है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। यह रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, जिन्होंने 2016 में पुर्तगाल के साथ यूरोपियन चैंपियनशिप और मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के साथ पांच बार चैंपियंस लीग जीती हैं।

लियोनल मेसी ने रचा इतिहास

अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच विश्व कप मुकाबले के 38वें मिनट में मेसी ने गोल दागा और वह फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पूरी खबर पढ़ें।