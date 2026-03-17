ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप के अपने मैच अमेरिका से मेक्सिको शिफ्ट कराने के लिए फीफा से बात कर रहा है। फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (FFIRI)के अध्यक्ष मेहदी ताज ने यह जानकारी दी। ताज ने फीफा के सामने यह दिक्कत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने बढ़ा दी है। उन्होंने टीम की सुरक्षा और टूर्नामेंट को लेकर राजनीतिक तनाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि वह वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका आने वाले ईरानी खिलाड़ियों की सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकते। ईरान ने पिछले साल एशियन क्वालिफाइंग के तीसरे राउंड में अपने ग्रुप में टॉप करके लगातार चौथे वर्ल्ड कप में जगह पक्की की थी। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून को अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होगा। टूर्नामेंट में ईरान को लॉस एंजिल्स में दो और सिएटल में एक ग्रुप मैच खेलना है। ईरान को ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड से भिड़ना है।

मेहदी ताज ने क्या कहा?

मेहदी ताज ने एक्स पर कहा, ‘जब ट्रंप ने साफ-साफ कह दिया है कि वह ईरानी की टीम की सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकते तो हम अमेरिका नहीं जाएंगे। हम ईरान के वर्ल्ड कप मैच मेक्सिको में कराने के लिए फीफा से बातचीत कर रहे हैं।’ लॉस एंजिल्स और सिएटल में फीफा वर्ल्ड कप के मैचों के लिए आयोजन समितियों की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

लॉजिस्टिकल दिक्कतें पैदा होंगी

ईरान के मैच मेक्सिको में शिफ्ट करने की संभावना से टूर्नामेंट के लिए लॉजिस्टिकल दिक्कतें पैदा होंगी। हालांकि, सुरक्षा या भू-राजनैतिक कारणों से मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल सितंबर में स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रिया और स्लोवेनियाई बॉर्डर के पास जालेगेरजेग में बेलारूस को 2-0 से हराकर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था। यह जीत यूईएफए के फैसले के बाद मिली थी। इसमें उसने रूस के यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस को अहम बताया था।

मैच शिफ्ट नहीं हुए तो क्या होगा?

अगर फीफा मैचों को शिफ्ट करने से मना कर देता है तो ऐसा लगता नहीं है इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध के बीच ईरान टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ईरान के खेल मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरानी खिलाड़ियों के लिए हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है क्योंकि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर तेहरान पर एयरस्ट्राइक की थी। इसमें इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें: ओलंपिक से बैन हो सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारी, नियम बनाने की तैयारी में वाडा