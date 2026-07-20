फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 10 गोल और 8 असिस्ट करके फ्रांस किलियन एम्बाप्पे ने लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट जीता। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे नंबर के लिए प्लेऑफ मुकाबले में 2 गोल करके अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी को पछाड़ा था। स्पेन के खिलाफ फाइनल में मेसी गोल या असिस्ट नहीं कर पाए। ऐसे में एम्बाप्पे ने लगातार दूसरी बार उन्हें पछाड़कर गोल्डन बूट अपने नाम किया।

एम्बाप्पे ने कतर में भी 7 गोल करके यह इनाम जीता था, जो मेसी से एक ज्यादा था। अर्जेंटीना के हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली स्पेन टीम के खिलाड़ियों ने कई पुरस्कार जीते। गोलकीपर उनाई साइमन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार गोल होने दिया। उन्होंने गोल्डन ग्लव्स जीता, जबकि मिडफील्डर रोड्री को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया और उन्हें गोल्डन बॉल दी गई। डिफेंडर पाउ ​​क्यूबार्सी को बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया। यहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अवार्ड लिस्ट दी गई है:

2026 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर

किलियन एमबाप्पे – फ्रांस: 10 गोल।

लियोनेल मेस्सी – अर्जेंटीना: 8 गोल।

जूड बेलिंगहम – इंग्लैंड: 7 गोल।

एरलिंग हालैंड – नॉर्वे: 7 गोल।

ओस्मान डेम्बेले – फ्रांस: 6 गोल।

दूसरे अवॉर्ड

FIFA वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन ग्लव्स विनर: उनाई साइमन (स्पेन)।

उनाई साइमन (स्पेन)। FIFA वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन बॉल विनर: रोड्री (स्पेन)।

रोड्री (स्पेन)। FIFA वर्ल्ड कप 2026 यंग प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट: पाउ क्यूबार्सी (स्पेन)।

स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके खिताब जीता

सब्सटीट्यूट फेरान टोरेस के एक्स्ट्रा टाइम में किए गए गोल से स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता उसने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ की शुरुआत में रिबाउंड पर गोल करके यूरोपियन चैंपियन को उनका दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल दिलाया। अर्जेंटीना की टीम दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेल रही थी। एन्जो फर्नांडीज येलो कार्ड मिलने के कारण बाहर हो गए थे। पूरी खबर पढ़ें।