अमेरिका, कनाडा और मेक्सीको की मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून को होनी है। यह इतिहास का सबसे बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। इस फुटबॉल विश्व कप में लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मोहम्मद सालेह जैसे दिग्गज खेलते दिखेंगे। इन 3 खिलाड़ियों समेत 13 दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो आखिरी बार फुटबॉल विश्व कप में दिख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

लियोनल मेसी (अर्जेंटीना, 39 साल)

डिफेंडिंग चैंपियन लियोनल मेसी का यह रिकॉर्ड छठा विश्व कप होगा। मेसी ने पिछले विश्व कप के बाद ही कह दिया था वह उनका आखिरी विश्व कप हो सकता है। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। वह इस विश्व कप में भी खेलते दिखेंगे। 39 साल के हो चुके मेसी फिटनेस से जूझ रहे हैं। वह शायद ही आगे खेल पाएं।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल, 41 साल)

रोनाल्डो को रॉबर्टो मार्टिनेज की पुर्तगाल टीम में चुना गया है। मेसी के अलावा वह भी छठी बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। अल-नसर के कप्तान ने हाल ही में अपना पहला सऊदी प्रो लीग टाइटल जीता है। दो दशक से भी पहले पुर्तगाल के लिए डेब्यू करने के बाद से यह उनका 13वां बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होगा। रोनाल्डो ने संकेत दिए हैं कि टूर्नामेंट उनका आखिरी बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो सकता है।

लुका मॉड्रिक (क्रोएशिया, 40)

मिडफील्डर लुका मॉड्रिक का यह पांचवां वर्ल्ड कप होगा। क्रोएशिया की वह आखिरी बार कप्तानी करते दिख सकते हैं। अएसी मिलान के लिए खेलते हुए घरेलू मैच के दौरान गाल की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उनकी सर्जरी सफल रही और वह एक प्रोटेक्टिव फेशियल मास्क पहनकर ट्रेनिंग पर लौट आए। क्रोएशिया के मैनेजर ज्लाटको डालिक ने फिर भी टीम में शामिल किया, जिससे टीम के लिए उनकी लगातार अहमियत का पता चलता है।

मैनुअल न्यूएर (जर्मनी, 40)

जर्मनी के दिग्गज खिलाड़ी मैनुअल न्यूएर का यह पांचवां वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने संन्यास वापस लिया है। यूरो 2024 के बाद न्यूएर पहले हट गए थे, लेकिन जर्मनी के मैनेजर जूलियन नेगल्समैन ने उन्हें वापसी के लिए मना लिया। उन्होंने कन्फर्म किया कि बायर्न म्यूनिख के अनुभवी खिलाड़ी एक बार फिर देश के फर्स्ट-चॉइस गोलकीपर होंगे।

एडिन जेको (बोस्निया और हर्जेगोविना, 40)

बोस्निया और हर्जेगोविना के क्वालिफिकेशन ने देश के सबसे महान फुटबॉलर को करियर अंत करने का बेहतरीन मौका दिया है। जेको ने पूरे क्वालिफिकेशन में अहम भूमिका निभाई और मैनेजर सर्गेज बारबारेज के की राष्ट्रीय टीम के अटैक का सेंटर पॉइंट बने रहे। यह अनुभवी स्ट्राइकर टूर्नामेंट में बोस्निया के अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाला और मैच खेलने वाला खिलाड़ी के तौर पर उतरेगा, जिसने कई सालों तक देश की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाया है।

गुइलेर्मो ओचोआ (मेक्सिको, 40)

मेक्सिको के महान गोलकीपर ने एक बार फिर एल ट्राई की टीम में जगह पक्की कर ली है। गोलकीपरों की नई पीढ़ी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। ओचोआ ने कई टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की वजह से फुटबॉल के सबसे बड़े वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट में से एक के तौर पर नाम कमाया है। दुनिया की कुछ सबसे मजबूत टीमों के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन मेक्सिको के मॉडर्न वर्ल्ड कप इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गया है।

मोहम्मद सालाह (मिस्र, 33)

लिवरपूल के सुपरस्टार मिस्र के फुटबॉल का चेहरा हैं और पूरे देश की उम्मीदों को लेकर टूर्नामेंट में उतरे हैं। सालाह क्लब फुटबॉल में टॉप लेवल पर परफॉर्म करते रहे हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक अटैकिंग खिलाड़ियों में से एक हैं। वह अपने करियर के शीर्ष पर हैं। इसके बावजूद उम्र और आने वाले वर्ल्ड कप साइकल को देखते हुए 2026 टूर्नामेंट उनके लिए आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है।

नेमार जूनियर (ब्राजील, 34)

कार्लो एंसेलोटी ने नेमार को ब्राजील की टीम में शामिल किया है, लेकिन उनके दाहिने पिंडली में ग्रेड-टू स्ट्रेन है। इस चोट ने उनकी उपलब्धता पर संशय पैदा कर दिया है, लेकिन सेलेकाओ के लिए उनकी अहमियत पर कोई सवाल नहीं है।

निकोलस ओटामेंडी (अर्जेंटीना, 38)

अनुभवी डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने लियोनेल स्कालोनी के प्लान में अपनी जगह बनाए रखी है और उम्मीद है कि वह अर्जेंटीना के युवा डिफेंडरों के साथ मिलकर मौजूदा चैंपियन को अपना टाइटल बचाने में मदद करेंगे। ओटामेंडी टीम के सबसे अनुभवी सदस्यों में से एक हैं। यह उनका चौथा वर्ल्ड कप होगा। इससे पहले वह 2010, 2018 और अर्जेंटीना के 2022 के विजयी कैंपेन का हिस्सा थे।

कासेमिरो (ब्राजील, 34)

मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर को कार्लो एंसेलोटी की आखिरी 26 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है और वह ब्राजील के सबसे असरदार खिलाड़ियों में से एक हैं। यह कासेमिरो का चौथा वर्ल्ड कप होगा और उम्मीद है कि यह उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी चैप्टर होगा।

वर्जिल वैन डाइक (नीदरलैंड्स, 34)

लिवरपूल के कप्तान नीदरलैंड्स की अगुआई करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे काफी हद तक उनका आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है। क्वालिफिकेशन के बाद वैन डाइक ने संकेत दिए थे कि 2026 का टूर्नामेंट उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो सकता गै, जिसके बाद वह ओरांजे की ड्यूटी से हट जाएंगे।

जेम्स रोड्रिगेज (कोलंबिया, 34)

कोलंबिया के कप्तान और मशहूर नंबर 10 खिलाड़ी रोड्रिगेज 2014 में वैश्विक स्तर पर तब छाए जब उन्होंने सिर्फ पांच मैचों में छह गोल करके गोल्डन बूट जीता और कोलंबिया को उसके पहले वर्ल्ड कप क्वार्टर-फाइनल में पहुंचाया। मिनेसोटा यूनाइटेड के लिए खेलने वाले रोड्रिगेज को फिटनेस दिक्कतों से जूझने के बाद भी फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर मौका मिला है। वह टूर्नामेंट के दौरान अपना 35वां जन्मदिन मनाएंगे और उन्होंने संकेत दिए हैं कि यह वर्ल्ड कप उनका आखिरी हो सकता है।

सोन ह्युंग-मिन (दक्षिण कोरिया, 33)

साउथ कोरिया के कप्तान हांग म्युंग-बो की फाइनल स्क्वॉड में चुने जाने के बाद लगातार चौथे वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी में हैं। अब एलएएपसी के लिए क्लब फुटबॉल खेल रहे सोन देश के सबसे बड़े फुटबॉलर और एशिया के सबसे जाने-माने स्टार्स में से एक हैं। हालांकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की है , लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट से पहले एक इंटरव्यू में माना कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है।

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