FIFA World Cup: रोनाल्डो हुए फेल, तो ब्रूनो फर्नाडीस ने दागे दो गोल; प्री-क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल, ब्राजील भी अंतिम-16 में पहुंचा

Portugal in last 16: फ्रांस और ब्राजील के बाद पुर्तगाल अंतिम 16 में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। उरुग्वे के दो मैचों में एक अंक है और उसे टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अगले मैच में घाना को हराना होगा।

FIFA World Cup:पुर्तगाल और उरुग्वे के बीच मैच के के बाद जश्न मनाते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। (AP Photo/Martin Meissner)

Portugal and Brazil in Pre-Quarter Final: कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में पुर्तगाल (Portugal) का शानदार प्रदर्शन जारी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की टीम ने ग्रुप-एच के मैच में उरुग्वे (Uruguay) को 2-0 से हरा दिया और प्री-क्वार्टर फाइनल (Pre-Quarter Final) में जगह बना ली। हालांकि, क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) कमाल नहीं दिखा सके। ब्रूनो फर्नाडीस (Bruno Fernandes) ने दोनों गोल किया। वहीं स्टार स्ट्राइकर नेमार (Neymar) के बिना उतरी ब्राजील (Brazil) की टीम ने स्विटजरलैंड (Switzerland) को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके अलावा फ्रांस (France) ने भी अंतिम-16 में जगह बना ली है।

