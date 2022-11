FIFA World Cup: फुटबॉल का महाकुंभ शुरू, ओले-ओले की धुन पर तलवार डांस; BTS बैंड और हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने बांधा समा

FIFA World Cup Opening Ceremony: कतर में फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कतर की पारंपरिक तलवार डांस अल-अर्धा आकर्षण का केंद्र रहा।

BTS Band in FIFA WC Opening Ceremony: बीटीएस बैंड के जुंगकुक ने कतर के गायक फहद अल-कुबैसी के साथ शानदार परफॉर्मेंस दिया। (फोटो – द इंडियन एक्सप्रेस)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram