FIFA World Cup 2022 में नोरा फतेही को बैकग्राउंड डांसर ने गलत तरीके से छुआ? ये देखें वायरल Video!

Watch Video: इंस्टाग्राम पेज @norafatehism पर नोरा फतेही की लाइव परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के अंत में एक बैकअप डांसर को अजीब तरह से व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है।

नोरा फतेही ने कतर के अल बिद्दा पार्क में आयोजित फीफा फैन फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपनी परफॉर्मेंस से हजारों प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram