कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। 21 नवम्बर को 60 हजार दर्शकों की क्षमता वाले अल बायत स्टेडियम में उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। वहीं, फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को 80 हजार दर्शक क्षमता वाले लुसैल स्टेडियम में होगा। फीफा विश्व कप मैचों के कार्यक्रम के अनुसार ग्रुप चरण में रोजाना चार मैच खेले जाएंगे। दोहा और उसके आसपास की दूरी कम होने के कारण प्रशंसकों के लिए एक दिन में कई मैच देखना संभव हो सकेगा। अल बायत एक सेमीफाइनल की भी मेजबानी करेगा।

पहली बार अरब देशों में कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। इतना ही यह पहला मौका होगा कि जून-जुलाई की जगह नवंबर-दिसंबर में मुकाबले खेले जाएंगे। दरअसल, कतर के अलावा अन्य अरब देशों में जून-जुलाई के दौरान गर्मी बहुत होती है। इसलिए आयोजकों ने नवंबर-दिसंबर का समय चुना। टूर्नामेंट के दौरान मुकाबले स्थानीय समयानुसार दोपहर एक बजे, शाम चार बजे, शाम सात बजे और रात 10 बजे शुरू होंगे।

