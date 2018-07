फीफा विश्व कप का बेहद ही रोमांचक फाइनल मुकाबला रूस की राजधानी मॉस्को के लुज्निकी स्टेडियम में फ्रांस और क्रोएशिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर फुटबॉल की बादशाहत पर कब्जा कर लिया। मैच के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रॉन, फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो और क्रोएशियाई राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रेबर-किटारोविक सभी एक ही पोडियम में खड़े हुए। सभी राष्ट्राध्यक्ष क्रोएशिया और फ्रांस की टीमों के खिलाड़ियों को मेडल देने के लिए एक साथ खड़े हुए। इस दौरान वहां बारिश होने लगी, लेकिन तब भी कोई भी राष्ट्राध्यक्ष वहां से हटा नहीं और बरसते पानी में ही खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

कोलिंडा, इन्फेंटिनो और मैक्रॉन सभी बारिश में भीग गए, लेकिन पुतिन नहीं भीगे, क्योंकि केवल वह एक अकेले ऐसे थे जिनके पास छतरी थी। एक व्यक्ति पुतिन के पीछे छतरी लिए खड़ा था। जहां पोडियम में खड़े हुए दुनिया के बड़े नेता भीगते रहे तो वहीं पुतिन बेहद शान के साथ छतरी तले सीधे खड़े रहे। इससे संबंधित तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें पुतिन छतरी के नीचे शान से खड़े दिख रहे हैं तो वहीं मैक्रॉन उनकी तरफ देखते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मजे लिए। हर कोई यही सवाल करता रहा कि क्या रूस के पास एक ही छतरी थी।

As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. pic.twitter.com/KYzhucLPJM — southpaw (@nycsouthpaw) July 15, 2018

Do they only have one umbrella in Russia?!! — Siobhan (@Sio_Chamberlain) July 15, 2018

Umbrella priorities:

Putin > World cup trophy — Anirban Dasgupta (@adg_5) July 15, 2018

Putin having a henchman hold an umbrella over him while the presidents of FIFA, France or Croatia get drenched is the ultimate boss move pic.twitter.com/iY5vpikaji — Samuel Army (@BarstoolSam) July 15, 2018

बता दें कि फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण के फाइनल में रविवार को फ्रांस ने लुज्निकी स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक और नाटकीय मैच में पहली बार विश्व कप खेल रही क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दे दूसरी बार विश्व विजेता का तमगा हासिल किया। फ्रांस 20 साल बाद विश्व फुटबाल का सरताज बनने में सफल रहा है। इससे पहले उसने अपने घर में 1998 में दिदिएर डेसचेम्प्स की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता था। फ्रांस दूसरी बार 2006 में विश्व कप का फाइनल खेली थी जहां इटली ने उसे खिताब से महरूम रख दिया था, लेकिन तीसरी बार फ्रांस खिताब जीतने में सफल रही।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

