फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने अंडर-17 महिला विश्व कप का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। यह वर्ल्ड कप अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च तक भारत में खेला जाएगा। इसके मुकाबले भारत के पांच शहरों में होंगे। इनमें अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई शामिल हैं। इन शहरों के नाम की फीफा पहले ही पुष्टि कर चुका था। वर्ल्ड कप के दौरान कुल 32 मैच खेले जाएंगे। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी।

पहले यह टूर्नामेंट इस साल नवंबर में होने वाला था, लेकिन कोरोनोवायरस महामारी के कारण इसके आगे बढ़ाया गया। फीफा ने मंगलवार के लिए नई तारीखों की घोषणा की। यह दूसरी बार है जब भारत फीफा के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले उसने 2017 में फीफा अंडर -17 पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। हालांकि, यह भारत में होने वाला महिलाओं का पहला सबसे महंगा टूर्नामेंट है।

टूर्नामेंट की शुरुआत गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले क्रमशः ग्रुप ए और ग्रुप बी के मैचों से होगी। मेजबान होने के नाते भारत को ग्रुप ए में ए1 पर रहेगा। ग्रुप ए के अन्य मैच भी गुवाहाटी में होंगे।

इसी तरह ग्रुप बी के मैच भुवनेश्वर में होंगे। ग्रुप सी और डी के मुकाबले 18 फरवरी से क्रमशः कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम और अहमदाबाद के ट्रांसस्टैडिया एरिना में होंगे। 20 फरवरी को भारत का सामना गुवाहाटी में A3 से होगा।

