फीफा विश्व कप में यह सातवां मौका है जब इंग्लैंड की टीम नॉकआउट मैच में हाफ टाइम में लीड कर रही है। पिछले 6 मौकों में से 5 मौकों पर उसने जीत दर्ज की है। इसके अलावा ट्रिपियर डेविड बेकहम के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने फ्री किक पर डाइरेक्ट गोल स्कोर किया है। डेविड बेकहम ने यह कारनामा 2006 में इक्वाडोर के खिलाफ किया था।

