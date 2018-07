फीफा वर्ल्ड कप 2018 में शनिवार को खेले गए एक मैच में उरुग्वे ने पुर्तगाल की टीम को 2-1 से हरा दिया। इस हार के साथ ही पुर्तगाल का इस वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया है। उरुग्वे की जीत में उसके खिलाड़ियों एडिंसन कावानी और लुइस सुआरेज का खास योगदान रहा। वहीं पुर्तगाल की तरफ से उसके स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा नहीं चल पाया, जिस कारण उनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा।

पुर्तगाल की टीम मैच भले ही हार गई, लेकिन उसके स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो अपनी खेल भावना के लिए लोगों की तारीफों के हकदार बन गए। दरअसल मैच के आखिरी क्षणों में उरुग्वे के खिलाड़ी एडिंसन कावानी चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। जब कावानी मैदान छोड़कर लंगड़ाते हुए जा रहे थे, तभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए और उन्हें सहारा देकर मैदान से बाहर तक छोड़ा। रोनाल्डो की इस खेल भावना के लिए पूरी दुनिया में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है जब पुर्तगाल की टीम तनाव में थी और मैच में हार उसे सामने दिखाई दे रही थी, ऐसे समय में भी रोनाल्डो का विपक्षी खिलाड़ी के प्रति ऐसा रवैया बेहद ही काबिले-तारीफ है।

#PORURU #Russia2018

Great Sportsmanship by Ronaldo to help a injured Cavani off the field pic.twitter.com/6wkuMNu9bT — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) 1 July 2018

Portugal has lost match against Uruguay but Ronaldo has won millions of hearts by helping injured Cavani who scored goals against Portugal

True gentleman ..#Ronaldo pic.twitter.com/XaoEXC2znh — bhartiyelady (@indianbyheart54) 1 July 2018

You can be rivals but not necessarily enemies .. the best examples of sportsmanship #Legends all the way Ronaldo – Cavani .. Messi – Mbappe #FifaWorldCup18 #URUPOR #FRAARG pic.twitter.com/CTIuCv7NZV — Randeep Hooda (@RandeepHooda) 30 June 2018

मैच की बात करें तो इस जीत के साथ ही उरुग्वे की टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला फ्रांस से होगा। हालांकि उरुग्वे को अपने स्टार खिलाड़ी एडिंसन कावानी के चोटिल होने से झटका लगा होगा और अब सभी की नजरें कावानी की चोट पर है। फिलहाल कावानी की चोट की जांच की जा रही है जिसके बाद साफ हो सकेगा कि उरुग्वे का यह खिलाड़ी फ्रांस के खिलाफ होने वाले मैच के लिए फिट हो सकेगा या नहीं! गौरतलब है कि शनिवार को ही खेले गए एक अन्य मैच में फ्रांस ने अर्जेंटीनियाई लोगों की उम्मीद तोड़ते हुए उनकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अर्जेंटीना और पुर्तगाल की हार का मतलब है कि अब फीफा वर्ल्ड कप 2018 में दुनिया के 2 सुपरस्टार फुटबॉलरों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का जलवा देखने को नहीं मिल सकेगा।

