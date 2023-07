मैं कब बोली कि मेसी से नफरत करती हूं, पैरों पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैराडोना के टैटू बनवाने वाली स्टार फुटबॉलर भड़कीं

FIFA Women’s World Cup: महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में अर्जेंटीना की टीम को ग्रुप जी में इटली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

यामिला रोड्रिग्ज महिला फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीनी टीम की हिस्सा हैं। (सोर्स- ट्विटर/@YamiiRoddriguez)

अर्जेंटीना की फारवर्ड यामिला रोड्रिग्ज ने अपने पैरों पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टैटू गुदवा रखा है। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें लियोनल मेसी का विरोधी मानते हैं। हालांकि, यामिला रोड्रिग्ज इससे साफतौर पर इंकार करती हैं। यामिला रोड्रिग्ज चाहती हैं कि लोग लियोनेल मेसी के बजाय पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आदर्श मानने के लिए उनकी आलोचना करना बंद करें। यामिला रोड्रिग्ज ने अपने पैरों पर अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर दिवंगत डिएगो माराडोना का टैटू भी गुदवा रखा है। यामिला रोड्रिग्ज ने मंगलवार 25 जुलाई 2023 को महिला विश्व कप में सोशल मीडिया पर लोगों से यह सब बंद करने के लिए कहा। यामिला रोड्रिग्ज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, ‘प्लीज, बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूं। मैंने कब कहा कि मैं मेसी विरोधी हूं? ऐसी बातें कहना बंद करें जो मैंने नहीं कही, क्योंकि मैं वास्तव में कठिन समय से गुजर रही हूं। हम सभी केवल अपने देश के खिलाड़ियों से प्यार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।’ महिला फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना की टीम अपने शुरुआती मैच में इटली के खिलाफ 0-1 से हार गई। अब ग्रुप जी में उसका अगला मुकाबला शुक्रवार 28 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका से होगा। यामिला रोड्रिग्ज इटली के खिलाफ कुछ मिनट ही खेलीं। यामिला रोड्रिग्ज ने कहा, ‘मेसी राष्ट्रीय टीम में हमारे महान कप्तान हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं यह कहती हूं कि मेरी प्रेरणा और आदर्श क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मेसी से नफरत करती हूं।’ बता दें कि यामिला रोड्रिग्ज कई अन्य अवसरों पर कह चुकी हैं कि उनके बाएं पैर में दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं।

