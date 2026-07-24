विश्व चैंपियन डी गुकेश, शानदार फॉर्म में चल रहे आर प्रज्ञानानंदा और महिला कैंडिडेट्स विजेता आर वैशाली की अगुआई में भारत ने 16 से 27 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए मजबूत टीम की घोषणा की है। भारतीय पुरुष और महिला दोनों वर्ग में मौजूदा चैंपियन हैं। पांच-पांच सदस्यीय दोनों टीमों ने 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने वर्ग का खिताब जीता था।

ओपन वर्ग की टीम में डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंदा के अलावा अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन और विदित गुजराती को शामिल किया गया है। सरीन 2024 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। महिला टीम में देश की शीर्ष खिलाड़ियों को जगह मिली है।

टीम में कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्रीबी शामिल हैं। इसमें से हम्पी और सविता श्रीबी 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में शामिल नहीं थीं।

बीस वर्षीय प्रज्ञानानंदा इस समय शानदार लय में हैं। उन्होंने जून में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इस दौरान उन्होंने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी और पांच बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन सहित गुकेश को भी हराया था। गुकेश हाल के समय में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे हैं। हाल ही में संपन्न चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट में उन्होंने सात में से तीन मुकाबले गंवाए और केवल दो अंक के साथ अंतिम स्थान पर रहे।

इस वर्ष अप्रैल में वैशाली फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बनी थीं। इसके साथ ही उन्होंने महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन की जू वेनजुन को चुनौती देने का अधिकार हासिल किया। भारत विश्व चैंपियन डी गुकेश की मौजूदा फॉर्म को लेकर चिंतित होगा, क्योंकि विश्व चैंपियन का खिताब जीतने का बाद डी गुकेश खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं।

डी गुकेश को चेन्नई ग्रैंड मास्टर के चौथे संस्करण के सात में से तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा और वह 2 अंको के साथ अंतिम स्थान पर रहे। विश्व चैपियन का खिताब जीतने के 19 महीने के अंदर ही गुकेश 75 रेटिंग अंक गंवा चुके हैं। वर्तमान में डी गुकेश 2717 की रेंटिग के साथ विश्व रैंकिग में 26वें स्थान पर हैं।

डी गुकेश के अलावा बाकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात की जाए तो प्रज्ञानानंदा विश्व रैंकिग में 2750 रेटिंग के साथ 11वें स्थान पर हैं। अर्जुन एरिगैसी 2757 की रेटिंग के साथ टॉप-10 की लिस्ट में शामिल हैं। निहाल सरीन इस लिस्ट में 2717 के रेटिंग अंक के साथ 25वें नंबर पर हैं। विदित गुजराती 2697 रेटिंग अंक के साथ 33वें नंबर पर हैं।

शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ियों की बात करें तो हम्पी कोनेरू विश्व रैंकिंग में 2524 रेटिंग अंक के साथ आठवें स्थान पर हैं। वैशाली रमेशबाबू और दिव्या देशमुख क्रमशः 2486 और 2490 रेटिंग अंकों के साथ 12वें और 13वें स्थान पर हैं। वंतिका अग्रवाल 51वें तो सविता श्रीबी 69वें स्थान पर मौजूद हैं।

शतरंज ओलंपियाड के लिए इस प्रकार है भारतीय टीम

ओपन वर्ग: डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, आर प्रज्ञानानंदा, निहाल सरीन और विदित गुजराती। कप्तान: श्रीनाथ नारायणन।

डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, आर प्रज्ञानानंदा, निहाल सरीन और विदित गुजराती। कप्तान: श्रीनाथ नारायणन। महिला वर्ग: कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी। कप्तान: स्वयं मिश्रा।

शतरंज इतिहास की सबसे महान महिला खिलाड़ियों में शामिल जूडिट पोलगार ने हंगरी के राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि वह देश को एकजुट करने जैसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



