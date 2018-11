चीन में आयोजित फॉर्मूला-3 में एक 17 साल की ड्राइवर को एक्सीडेंट में गंभीर चोटें आई हैं। एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि 276.2 की स्पीड से आ रही रेसिंग कार अचानक अपना संतुलन खो बैठी और रोड क्रॉस करते हुए सीधी दर्शक दीर्घा में जा घुसी। दुर्घटना के तुरंत बाद जर्मनी की नाबालिग ड्राइवर सोफिया फ्लोरश हॉस्पिटल में ले जाया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी रीड़ की हड्डी में काफी चोटें आई हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर है और वो होश में हैं। सोफिया फ्लोरश ने सोशल मीडिया के जरिए उन सभी प्रशंसकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने मुसीबत के समय उनके लिए प्रार्थनाएं की। सोफिया की देखरेख कर रही एक टीम ने भी कहा है कि वह सचेत हैं और शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट में जापानी ड्राइवर शू तुसुबोई, दो फोटोग्राफर और एक मार्शल को भी चोटें आईं हैं। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फॉर्मूला-3 मकाऊ ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन रविवार (18 नवंबर, 2018) को चीन में किया गया था।

एक भरोसेमंद सूत्र ने रेसिंग का अयोजन करने वाली फॉर्मूला-3 मकाऊ ग्रैंड प्रिक्स के हवाले से बताया, ‘हॉस्पिटल में उपचार के दौरान सभी घायल होश में थे। मामले में ज्यादा से ज्यादा जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।’ इसके अलावा साउथ चाईना मोर्निंग पोस्ट ने ट्वीट के जरिए सभी की हालत स्थिर होने की जानकारी दी है। बता दें कि घटना की जो वीडियो सामने आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रेसिंग ट्रैक दौड़ रही कारें जब मोड़ पर पहुंची तभी पीछे से फर्राटा भरती हुई सोफिया पलोरश की काई हवा में उछल गई और दर्शक दीर्घा में जा पहुंची।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन टीनएजर, जो रेसिंग में 16वें नंबर पर थीं, ने मोड़ पर कंट्रोल खो दिया और उनकी कार जापानी ड्राइवर शू तुसुबोई की कार से टकराते हुए हवा में उछल गई और यह गंभीर हादसा हो गया। इस मामले में वेन एमरफोर्ट रेसिंग ने भी ट्वीट किया है। जिसमें लिखा गया, ‘घटना के तुरंत बाद पलोरश को मकाऊ हॉस्पिटल के आपातकालीन रूम में भर्ती कराया गया। उनकी रीड़ की हड्डी में चोटें आई हैं। हालांकि शरीर के अंग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मार्शल का जबड़ा टूट गया। एक अन्य पीड़ित के पेट में चोट आई है।’

