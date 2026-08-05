वैभव सूर्यवंशी बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं और महज 15 साल की उम्र में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर ली है। वैभव की तुलना कई बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के साथ की जाने लगी है और माना जा रहा है कि अगर उन्हें संभालकर रखा जाता है साथ ही उनका सही मैनेजमेंट किया जाता है तो वो कई बड़े क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ देंगे। वैभव को लेकर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्पा ने भी अपनी राय सबके सामने रखी और सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना कर ली।

सचिन से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं वैभव

रॉबिन उथप्पा से CommBox TV यूट्यूब चैनल पर पूछा गया कि क्या वैभव में सचिन तेंदुलकर की तरह बड़ी उपलब्धियां अपने नाम करने की क्षमता है। इस सवाल का जवाब देते हुए उथप्पा ने कहा कि हो सकता है कि वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में तेंदुलकर से भी ज्यादा असरदार साबित हों, लेकिन उन्हें कैसे संभाला जाता है यह बहुत जरूरी होगा। हमने भारतीय क्रिकेट में कई शानदार खिलाड़ियों को उभरते देखा है। हमने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ को देखा और जब वे 17-18 साल के थे तभी सोचने लगे थे कि वे आगे चलकर क्या बनेंगे और फिर अचानक वे रास्ते से भटक गए।

लड़कियों का ध्यान भी उनकी तरफ जाएगा

उथप्पा ने आगे कहा कि ये वैभव का पहला टेस्ट होगा कि क्या वो अगले पांच साल तक खेल के लिए अपनी सादगी और मासूमियत बनाए रख पाएंगे। वह अभी 15 साल के हैं तो क्या वह 20 साल का होने तक वैसा ही रह पाएंगे। उसमें इतनी मासूमियत है कि आप चाहेंगे कि वह बनी रहे। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है कि वह हर विज्ञापन के ऑफर को मना कर रहा है और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जब वो 18 साल के होगें तो लोग उन्हें एक वयस्क के तौर पर देखने लगेंगे और लड़कियों का ध्यान भी उनकी तरफ जाएगा और यह चीज उसका ध्यान भटका भी सकती है।

करियर में मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी

वैभव के बारे में उथप्पा ने आगे कहा कि उनके करियर में मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी और वे उनसे कैसे निपटते हैं यह बहुत अहम होगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि उन्हें सही सपोर्ट सिस्टम और मेंटर्स मिलें जो उन्हें बाहरी दुनिया से बचाकर रखें और तब तक एक सुरक्षित माहौल में रहने दें। जब तक कि वे बाहरी दुनिया को जानने-समझने के लिए तैयार न हो जाएं। उनका करियर उतना आसान या बेदाग नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। इस सफर में उतार-चढ़ाव तो आएंगे ही और उन्हें हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।

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