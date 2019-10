फीफा विश्व कप क्वालिफायर में भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश के साथ ड्रॉ खेला। इस मैच में भारतीय टीम 88वें मिनट तक 1 गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन अगले ही मिनट में आदिल खान ने गोल दागकर टीम की हार टाल दी। आदिल के लिए यह गोल और मैच कई मायने में खास रहा। यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गोल था। यही नहीं, वे देश के लिए 90 मिनट तक पिता की बीमारी तक को भूल गए। हालांकि, मैच खत्म होते ही तुरंत गोवा के लिए रवाना हो गए, जहां उनके पिता की हार्ट सर्जरी होनी थी।

मंगलवार को जब टीम मीटिंग के बाद आदिल होटल रूम से बाहर निकले तब अचानक उनका फोन बजा। वैसे तो मैच के दिन अदिल किसी का फोन नहीं उठाते, चूंकि यह फोन उनके घर से था। फोन पर परिजन ने बताया कि पिता बदरुद्दीन खान को दो हार्ट ब्लॉकेज के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सर्जरी की जरूरत है। अदिल के लिए यह एक मुश्किल भरा पल था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। वार्मअप के दौरान भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं शेयर किया। वे मैदान पर इस तरह उतरे जैसे कुछ हुआ ही नहीं।

मैच के बाद अदिल ने बताया, “मैं मैच से पहले थोड़ा परेशान था, आखिरी मिनट में किए गए इस गोल में मेरी बहुत सी भावनाएं छुपी हैं। अपने पूरे करियर में मैंने कभी मैच से पहले या 90 मिनट के दौरान किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा। मैं अपने आप को समझाया कि ये 90 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती हैं, समस्याएं हरएक की जिंदगी में आती हैं।” मैच के तुरंत बाद अदिल गोवा के लिए निकाल गए जहां उनके पिता की सर्जरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मैच में यह अदिल का पहला गोल है। इसे उन्होंने अपने पिता, पत्नी और चोटिल डिफेंडर संदेश झींगन को समर्पित किया। झींगन के चोटिल होने के कारण ही आदिल को इस मैच में खेलने का मौका मिला था।

