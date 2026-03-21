भारतीय वनडे क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने अपने खेल के दम पर पूरी दुनिया का दिल जीता है। इस वक्त भी वनडे टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं जो अपने प्रदर्शन से टीम को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। वनडे में वैसे तो एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन जब बात इस प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने की हो तो विराट कोहली बाजी मारते नजर आते हैं।

13 साल के कायम है कोहली का रिकॉर्ड

वनडे प्रारूप में एक तरफ जहां विराट कोहली भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं तो वहीं इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन केएल राहुल, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, केदार जाधव, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ियों से आगे हैं। कोहली ने साल 2013 में भारत के लिए सबसे कम गेंदों पर वनडे में शतक लगाने का काम किया था और उनका ये रिकॉर्ड अब तक कायम है।

कोहली ने 52 गेंदें पर लगाया था वनडे शतक

विराट कोहली भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बैटर हैं और साल 2013 में उन्होंने ये कमाल 52 गेंदों पर जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर हैं जिन्हें कोहली ने पीछे छोड़ा था। सहवाग ने 60 गेंदों पर शतक लगाया था और उन्होंने ऐसा साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में किया था। तीसरे नंबर पर भी इस सूची में कोहली ही हैं जिन्होंने 2013 में ही नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 61 गेंदों पर शतक लगाया था।

अजहरुद्दीन से पीछे हैं रोहित, युवराज, रैना

भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बैटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर केएल राहुल और मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। इन दोनों ने 62-62 गेंदों पर ये कमाल वनडे प्रारूप में किया है। वहीं पांचवें स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 63 गेंदों पर शतक लगाया था। इस लिस्ट में छठे स्थान पर युवराज सिंह हैं जिन्होंने 64 गेंदों पर जबकि केदार जाधव ने ये कमाल 65 गेंदों पर किया था। 8वें स्थान पर सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने ऐसा 66-66 बॉल पर किया था और श्रेयस अय्यर ने ये कमाल 67 गेंद जबकि यूसुफ पठान ने वनडे में 68 गेंदों पर शतक लगाया था।

वनडे इंटरनेशनल में भारत की तरफ से सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाले टॉप 10 बैटर्स

विराट कोहली – 52 गेंद

वीरेंद्र सहवाग – 60 गेंद

विराट कोहली – 61 गेंद

मोहम्मद अजहरुद्दीन – 62 गेंद

केएल राहुल – 62 गेंद

रोहित शर्मा – 63 गेंद

युवराज सिंह – 64 गेंद

केदार जाधव – 65 गेंद

सुरेश रैना – 66 गेंद

वीरेंद्र सहवाग – 66 गेंद

श्रेयस अय्यर – 67 गेंद

यूसुफ पठान – 68 गेंद

ये खबरें भी पढ़ें

पृथ्वी शॉ-राहुल ओपनर, मिचेल स्टार्क आउट; आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन 5वें तो इशान किशन इस नंबर पर, IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर