सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक से बढ़कर एक शानदार मुकाबले खेले जा रहे हैं। युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर फैंस और दिग्गजों की नजर में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसा ही एक शानदार मुकाबला मेघालय और मिजोरम के बीच खेला गया, जहां एक विस्फोटक पारी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मुकाबले में मेघालय की ओर से खेलत हुए अभय नेगी ने इस टूर्नामेंट में इतिहास रचते हुए एक कीर्तिमान अपने नाम किया।

इस बल्लेबाज ने महज 14 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया जो सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सबसे तेज अर्धशतक है। इस मुकाबले में उन्होंने 15 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 6 छक्के जड़े। इस दौरान नेगी का स्ट्राइक रेट 333.33 का रहा। इससे पहले ये रिकॉर्ड रॉबिन उथप्पा के नाम पर था। इससे पहले इस टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी उथप्पा थे। आखिरी ओवर में नेगी ने 31 रन जोड़े जिसमें 4 गेंदों पर उन्होंने 4 छक्के भी जड़े।

MUST WATCH : Meghalaya all-rounder Abhay Negi raised the fastest 50 in the @paytm #MushtaqAliT20 today in just 14 balls.

– https://t.co/t0BhnLWEGo

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 17, 2019