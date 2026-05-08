आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या जैसे कई युवा सितारों ने तूफानी पचासे ठोके हैं। वहीं अगर आईपीएल की मौजूदा सभी 10 टीमों के लिए सबसे तेज पचासा लगाने की बात करें तो वैभव का नाम इस लिस्ट में नहीं है और ना ही प्रियांश आर्या शामिल हैं। यह लिस्ट है आईपीएल इतिहास में अभी तक सभी टीमों के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की। इसमें यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पर काबिज हैं।

यशस्वी के अलावा इशान किशन और अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जबकि केकेआर के लिए ऐसे खिलाड़ी का नाम शामिल है जिसे देख कई खिलाड़ी चौंक सकते हैं। सभी 10 टीमों में से छह खिलाड़ी इस लिस्ट में भारतीय हैं और चार विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। यशस्वी, अभिषेक और इशान के अलावा केएल राहुल, सुरेश रैना और रिद्दिमान साहा भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

12 साल से नहीं टूटा रैना का रिकॉर्ड

रिद्दिमान साहा ने 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए 20 गेंद पर अर्धशतक लगाया था। उनका नाम भी इस लिस्ट में कई लोगों को चौंका सकता है। जबकि मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने येलो आर्मी के लिए लीग के इतिहास में सबसे तूफानी पचासा ठोका है। पिछले 12 साल से चेन्नई सुपर किंग्स का कोई खिलाड़ी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है।

IPL की सभी 10 टीमों के लिए सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज

टीम खिलाड़ी गेंद बनाम साल राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल 13 कोलकाता नाइट राइडर्स 2023 किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) केएल राहुल 14 दिल्ली कैपिटल्स 2018 कोलकाता नाइट राइडर्स पैट कमिंस 14 मुंबई इंडियंस 2022 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रोमारियो शेफर्ड 14 चेन्नई सुपर किंग्स 2025 लखनऊ सुपर जायंट्स निकोलस पूरन 15 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2023 दिल्ली कैपिटल्स जैक फ्रेजर मैकगर्क 15 सनराइजर्स हैदराबाद 2024 सनराइजर्स हैदराबाद अभिषेक शर्मा 15 मुंबई इंडियंस 2024 चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना 16 किंग्स इलेवन पंजाब 2014 मुंबई इंडियंस इशान किशन 16 सनराइजर्स हैदराबाद 2021 गुजरात टाइटंस रिद्दिमान साहा 20 लखनऊ सुपर जायंट्स 2023

नोट: आईपीएल इतिहास में यह सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची नहीं है। बल्कि यह लिस्ट है आईपीएल इतिहास में प्रत्येक टीम के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की।

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