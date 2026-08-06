टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर एक छोर संभालने और विकेट रोकने पर ज्यादा जोर होता है। वहीं यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें खिलाड़ियों के क्लास और उनकी प्रतिभा का असली परिचय भी मिलता है। मगर इस फॉर्मेट को भी पिछले दो-तीन दशक में कई खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी के अंदाज से बदल दिया है। वनडे और टी20 की तरह कुछ खिलाड़ियों ने टेस्ट में भी अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला। उसी का परिणाम है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतकों के रिकॉर्ड का यह आंकड़ा।

अगर दुनियाभर के शीर्ष 25 बल्लेबाजों की इस लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस फॉर्मेट में भी एक से बढ़कर एक धुआंधार बल्लेबाजों ने अपना जलवा दिखाया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम के नाम है। उन्होंने 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंद पर शतक लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

जबकि भारत के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1996-97 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 74 गेंद पर शतक लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अजहरुद्दीन टेस्ट में भारत के सबसे तेज शतकवीर हैं। वहीं टॉप 25 की लिस्ट में उनके अलावा सिर्फ एक और भारतीय बल्लेबाज शामिल है। (यहां देखें भारत के लिए सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 25 बल्लेबाज

गेंदेंखिलाड़ीमैचस्थानसीजन
54ब्रेंडन मैकुलमन्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलियाक्राइस्टचर्च2015/16
56विवियन रिचर्ड्सवेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंडसेंट जॉन्स1985/86
56मिस्बाह-उल-हकपाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलियाअबू धाबी2014/15
57एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंडपर्थ2006/07
67जैक मैकब्रायन ग्रेगरीऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीकाजोहानिसबर्ग1921/22
69शिवनारायण चंद्रपॉलवेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलियाजॉर्जटाउन2002/03
69डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया बनाम भारतपर्थ2011/12
69ट्रैविस हेडऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंडपर्थ2025/26
70क्रिस गेलवेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलियापर्थ2009/10
71रॉय फ्रेडरिक्स वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलियापर्थ1975/76
71क्रेग डे ग्रांधोमेन्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीजवेलिंगटन2017/18
74माजिद खानपाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंडकराची1976/77
74मोहम्मद अजहरुद्दीनभारत बनाम दक्षिण अफ्रीकाकोलकाता1996/97
74ब्रेंडन मैकुलमन्यूजीलैंड बनाम श्रीलंकाहेगली ओवल, क्राइस्टचर्च2014/15
75जिमी सिंक्लेयरदक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलियाकेपटाउन1902/03
75एबी डिविलियर्सदक्षिण अफ्रीका बनाम भारतसेंचुरियन2010/11
76ग्लिल्बर्ट जेसपइंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलियाद ओवल1902
77ब्रायन लारावेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तानमुल्तान क्रिकेट स्टेडियम2006/07
77जॉनी बेयरस्टोइंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंडनॉटिंघम2022
78शाहिद अफरीदीपाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीजकेंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन2004/05
78शाहिद अफरीदीपाकिस्तान बनाम भारतगद्दाफी स्टेडियम, लाहौर2005/06
78वीरेंद्र सहवागभारत बनाम वेस्टइंडीजब्यूसेजौर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट2006
78ब्रेंडन मैकुलमन्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तानशारजाह क्रिकेट स्टेडियम2014/15
78डेविड वॉर्नरऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तानसिडनी क्रिकेट ग्राउंड2016/17
79क्रिस गेलवेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीकान्यूलैंड्स, केपटाउन2003/04

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