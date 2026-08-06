टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर एक छोर संभालने और विकेट रोकने पर ज्यादा जोर होता है। वहीं यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें खिलाड़ियों के क्लास और उनकी प्रतिभा का असली परिचय भी मिलता है। मगर इस फॉर्मेट को भी पिछले दो-तीन दशक में कई खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी के अंदाज से बदल दिया है। वनडे और टी20 की तरह कुछ खिलाड़ियों ने टेस्ट में भी अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला। उसी का परिणाम है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतकों के रिकॉर्ड का यह आंकड़ा।
अगर दुनियाभर के शीर्ष 25 बल्लेबाजों की इस लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस फॉर्मेट में भी एक से बढ़कर एक धुआंधार बल्लेबाजों ने अपना जलवा दिखाया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम के नाम है। उन्होंने 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंद पर शतक लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
जबकि भारत के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1996-97 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 74 गेंद पर शतक लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अजहरुद्दीन टेस्ट में भारत के सबसे तेज शतकवीर हैं। वहीं टॉप 25 की लिस्ट में उनके अलावा सिर्फ एक और भारतीय बल्लेबाज शामिल है। (यहां देखें भारत के लिए सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट)
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 25 बल्लेबाज
|गेंदें
|खिलाड़ी
|मैच
|स्थान
|सीजन
|54
|ब्रेंडन मैकुलम
|न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया
|क्राइस्टचर्च
|2015/16
|56
|विवियन रिचर्ड्स
|वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड
|सेंट जॉन्स
|1985/86
|56
|मिस्बाह-उल-हक
|पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया
|अबू धाबी
|2014/15
|57
|एडम गिलक्रिस्ट
|ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड
|पर्थ
|2006/07
|67
|जैक मैकब्रायन ग्रेगरी
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
|जोहानिसबर्ग
|1921/22
|69
|शिवनारायण चंद्रपॉल
|वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया
|जॉर्जटाउन
|2002/03
|69
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
|पर्थ
|2011/12
|69
|ट्रैविस हेड
|ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड
|पर्थ
|2025/26
|70
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया
|पर्थ
|2009/10
|71
|रॉय फ्रेडरिक्स
|वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया
|पर्थ
|1975/76
|71
|क्रेग डे ग्रांधोमे
|न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज
|वेलिंगटन
|2017/18
|74
|माजिद खान
|पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड
|कराची
|1976/77
|74
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
|कोलकाता
|1996/97
|74
|ब्रेंडन मैकुलम
|न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
|हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च
|2014/15
|75
|जिमी सिंक्लेयर
|दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया
|केपटाउन
|1902/03
|75
|एबी डिविलियर्स
|दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत
|सेंचुरियन
|2010/11
|76
|ग्लिल्बर्ट जेसप
|इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया
|द ओवल
|1902
|77
|ब्रायन लारा
|वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान
|मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम
|2006/07
|77
|जॉनी बेयरस्टो
|इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड
|नॉटिंघम
|2022
|78
|शाहिद अफरीदी
|पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज
|केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन
|2004/05
|78
|शाहिद अफरीदी
|पाकिस्तान बनाम भारत
|गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
|2005/06
|78
|वीरेंद्र सहवाग
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|ब्यूसेजौर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट
|2006
|78
|ब्रेंडन मैकुलम
|न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान
|शारजाह क्रिकेट स्टेडियम
|2014/15
|78
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
|सिडनी क्रिकेट ग्राउंड
|2016/17
|79
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका
|न्यूलैंड्स, केपटाउन
|2003/04
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