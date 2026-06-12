भारत-अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज 12 जून से खेली जानी है। इस सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के पास खास उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। गिल और अय्यर 3000 रन पूरा करने के करीब हैं। गिल 47 और अय्यर 23 रन दूर हैं।
वनडे में भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन पूर्व ओपनर शिखर धवन के नाम हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 72 पारियों में हासिल की थी। गिल ने 61 पारियों में 2953 और अय्यर ने 70 पारियों में 2977 रन बनाए हैं। ऐसे में गिल के पास भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका है।
वनडे में सबसे तेज 3000 रन
अय्यर को धवन को पीछे छोड़ने के लिए अगानिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में 23 रन बनाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन हाशिम अमला हैं। 57 पारियों में उन्होंने 30000 पूरे किए। साई होप, फखर जमां और इमाम उल हक ने 67 पारियों में ऐसा करके दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में गिल के पास होप को पीछे छोड़ने का मौका होगा।
विश्व में दूसरे सबसे तेज (अमला: 57 पारी)
भारत में सबसे तेज (धवन: 72 पारी) भारतीय रिकॉर्ड
71वीं पारी में उपलब्धि
धवन (72) से एक पारी तेज भारतीय रिकॉर्ड संभव
28 अग 2012
20 जन 2016
भारतीय रिकॉर्ड
चाहिए: 47
चाहिए: 23
रोहित शर्मा के निशाने पर सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड
रोहित शर्मा ने ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक लगाए हैं। अफगानिस्तान सीरीज में अगर उनके बल्ले से एक शतक निकला तो वह सचिन तेंदुलकर के शतकों का खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें।