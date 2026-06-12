भारत-अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज 12 जून से खेली जानी है। इस सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के पास खास उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। गिल और अय्यर 3000 रन पूरा करने के करीब हैं। गिल 47 और अय्यर 23 रन दूर हैं।

वनडे में भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन पूर्व ओपनर शिखर धवन के नाम हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 72 पारियों में हासिल की थी। गिल ने 61 पारियों में 2953 और अय्यर ने 70 पारियों में 2977 रन बनाए हैं। ऐसे में गिल के पास भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका है।

वनडे में सबसे तेज 3000 रन

अय्यर को धवन को पीछे छोड़ने के लिए अगानिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में 23 रन बनाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन हाशिम अमला हैं। 57 पारियों में उन्होंने 30000 पूरे किए। साई होप, फखर जमां और इमाम उल हक ने 67 पारियों में ऐसा करके दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में गिल के पास होप को पीछे छोड़ने का मौका होगा।

वनडे क्रिकेट · मील का पत्थर गिल और अय्यर — 3000 वनडे रन से कितनी दूर? अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भारत के दो बल्लेबाजों के पास ऐतिहासिक मौका शुभमन गिल कप्तान · भारत 2953 लक्ष्य: 3000 61 मैच · 61 पारी 47 रन और चाहिए 62वीं पारी में पूरा करने पर —

विश्व में दूसरे सबसे तेज (अमला: 57 पारी)

भारत में सबसे तेज (धवन: 72 पारी) भारतीय रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर भारत 2977 लक्ष्य: 3000 76 मैच · 70 पारी 23 रन और चाहिए पहले मैच में पूरा करने पर —

71वीं पारी में उपलब्धि

धवन (72) से एक पारी तेज भारतीय रिकॉर्ड संभव विश्व सूची भारतीय संदर्भ वनडे में 3000 रन — सबसे तेज (पारियों में) 1 एचएम अमला दक्षिण अफ्रीका 57 विश्व रिकॉर्ड

28 अग 2012 2* शुभमन गिल शुभमन गिल 62* संभावित 2 एसडी होप वेस्टइंडीज 67 22 दिस 2019 2 फखर जमान पाकिस्तान 67 29 अप्रै 2023 2 इमाम-उल-हक पाकिस्तान 67 10 अक्तू 2023 5 बाबर आजम पाकिस्तान 68 26 जून 2019 6 आईवीए रिचर्ड्स वेस्टइंडीज 69 31 मई 1984 —* श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर 71* पहले मैच में 7 सीजी ग्रीनिज वेस्टइंडीज 72 17 अक्तू 1986 7 जी किर्स्टन दक्षिण अफ्रीका 72 6 दिस 1997 7 शिखर धवन शिखर धवन 72 भारतीय रिकॉर्ड

20 जन 2016 7 जेई रूट इंग्लैंड 72 1 सित 2016 7 जेएम बेयरस्टो इंग्लैंड 72 1 अग 2020 भारतीय संदर्भ — वर्तमान स्थिति ★ शिखर धवन शिखर धवन 72 मौजूदा

भारतीय रिकॉर्ड 1* श्रेयस अय्यर * श्रेयस अय्यर 71* पहले मैच में 1* शुभमन गिल * शुभमन गिल 62* 47 रन पर — शुभमन गिल अभी: 2953 रन 61 61 पारी

चाहिए: 47 — श्रेयस अय्यर अभी: 2977 रन 70 70 पारी

चाहिए: 23 Jansatta InfoGenIE

रोहित शर्मा के निशाने पर सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक लगाए हैं। अफगानिस्तान सीरीज में अगर उनके बल्ले से एक शतक निकला तो वह सचिन तेंदुलकर के शतकों का खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें।