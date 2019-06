आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का 30वां मैच लार्ड्स के मैदान पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने शानदार वापसी करते हुए 49 रनों से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजायरा पेश किया और शोएब मलिक के रिप्लेसमेंट के रूप में इस मैच में खेल रहे हारिस सोहेल की जबरदस्त 59 गेंदों में 89 रनों की पारी के चलते पाक ने 300 रनों के आंकड़े को पार कर लिया। सोहेल की इस जबरदस्त पारी को देखकर सोशल मीडिया पर लोग शोएब मलिक का जमकर मजाक बना रहे हैं।

बता दें कि सोहेल ने पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप का पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। हालांकि इसके बाद उन्हें टीम से बाह कर दिया गया और उनके बाहर होने के बाद पाक टीम का प्रदर्शन भी खराब हो गया। वहीं, शोएब मलिक का प्रदर्शन हाल में काफी निराशाजनक रहा है जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह सोहेल को मौका दिया गया। अब सोशल मीडिया पर फैंस मलिक को लेकर कई तरह के मजेदार मीम्स बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि सोहेल, मलिक का करियर खत्म कर रहे हैं तो कोई लिख रहा है कि आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं।

That inning from Harish Sohail will end the career of Shoaib Malik..

Meanwhile whole Pakistan to Malik about his retirement : #PAKvSA pic.twitter.com/J8H3wLuu0A

