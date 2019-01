भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 622 रन पर अपनी पहली पारी की घोषणा कर दी। इस इनिंग में जहां एक ओर पुजारा ने 193 रनों की पारी खेली तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 159 रनों की पारी खेली और सभी का दिल जीत लिया। अपने स्वभाव से विपरीत इस युवा बल्लेबाज का यह प्रदर्शन देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है वहीं मैदान में बैठे दर्शकों ने तो कुछ इस अंदाज में पंत की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया।

दूसरे दिन जब पुजारा और विहारी ने भारत का पारी का आगाज किया तो उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 303 रन था लेकिन हनुमा विहारी का विकेट भारत ने जल्दी खो दिया जिसके चलते पंत मैदान में पहुंचे और एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पुजारा का साथा निभाते दिखे। परिपक्वता से पंत ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए शानदार शतक जड़ा और फिर कुछ आतिशी शॉट भी खेले जिसे देखकर मैदान में दर्शकों ने कहा कि पंत छक्का भी मारेगा और बच्चों को भी संभालेगा। बारत आर्मी ने तो इस प्रंसग पर एक धुन भी बना डाली जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

#RishabhPant song

He’ll hit you for a six

He’ll babysit your kids

We’ve got Rishabh Pant pic.twitter.com/O097kMp0sv

— Mr.Imperfect (@im_Common_man_) January 4, 2019