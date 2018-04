VIDEO: धोनी के क्रीज पर आते ही फैंस ने मुंबई इंडियन्स की जर्सी उतार पहन ली CSK की टीशर्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैंस फालोइंग जबर्दस्त है। आईपीएल के 11 वें सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स में दो साल बाद वापसी हुई है। शनिवार(सात अप्रैल) को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ सीजन के पहले मैच में वे पीली जर्सी पहनकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उतरे तो दर्शकों का खूब साथ मिला। धोनी की दीवानगी प्रशंसकों के सिर पर चढ़कर बोली। ओपेनिंग डे के इस मैच में धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियन्स पर भारी पड़ी।

मुंबई इंडियन्स को वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों का खूब साथ मिला। मगर जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने उतरे तो स्टेडियम में दर्शक दीर्घा का माहौल बदलने लगा। तमाम दर्शक मुंबई इंडियन्स की टीशर्ट उतारकर धोनी की टीम की पीली टीशर्ट पहनते दिखे। इस प्रकार प्रशंसकों ने पीली टीशर्ट पहनकर धोनी के प्रति अपनी चाहत का इजहार किया।

When Thala Dhoni walked in to Bat, This is how Mumbai Indians Fans painted Wankhede Yellow

(& we don’t complain)

.@ChennaiIPL @msdhoni#Yellove #WhistlePodu #CSK pic.twitter.com/Foox8kIW1I

