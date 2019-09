कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2019 में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। गेल, रसेल और पोलार्ड जैसे दिग्गज खिलाड़ी और हिटर इस लीग में अपना जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं जिससे मैदान में छक्के और चौकों की बाढ़ सी आई है। ये लीग पूरी दुनिया में काफी पसंद की जा रही है जिसको देखने के लिए भारी संख्या में फैंस मैदान में भी पहुंच रहे हैं। मैदान पर तो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से कई बार जलवा बिखेरते हैं जिसके लिए उन्हें तरह-तरह के इनाम भी दिए जाते हैं लेकिन इस लीग में कुछ ऐसा देखने को मिला जो कभी-कभार ही देखने को मिलता है।

दरअसल हाल ही में सैंट कीट्स और नेविस पैट्रिओट्स के बीच एक मुकाबला खेला गया। इसमें मैच देखने पहुंचे एक फैन का कैच वायरल हो रहा है। यह कैच इतना शानदार था कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस कैच की खास बात ये थी कि इस प्रशंसक ने एक हाथ में बीयर के दो ग्लास पकड़ रखे थे और एक हाथ से इस कैच को लपक लिया।

While you mugs were asleep at 3.30 this morning, some of us were watching one of the greatest crowd catches ever.

Two beers in the other hand, doesn’t spill a drop- until he walks into BIG MOMMA’S HOUSE pic.twitter.com/mQEFzBYFh6

— Robbie B (@cricketpunt) September 18, 2019