ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। फैंस भी इस टूर्नामेंट में अपनी स्टार टीम को चीयर करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जब भी मैदान में मुकाबले होते हैं तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो चर्चा में रहता ही है लेकिन, कभी-कभी स्टेडियम में बैठे फैंस भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सुर्खियां बन जाता है। ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वुमेंस टीम के बीच खेले गए एक मुकाबले के दौरान देखने को मिला।

श्रीलंका की स्टार बल्लेबाज चामरी अट्टापट्टू शानदार लय में बल्लेबाजी कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक छक्का जड़ा। इसको लपकने के चक्कर में एक फैंस स्टैंड्स में ही गिर पड़ा। आईसीसी ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से अट्टापट्टू के इस सिक्स और फैन की इस शानदार कोशिश के वीडियो को शेयर किया है। यह बेहद शानदार कैच था, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

Perfect scores all-round from the judges for this crowd catch in Perth! #AUSvSL | #T20WorldCup pic.twitter.com/lssXQ3gbXd

— ICC (@ICC) February 24, 2020