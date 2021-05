मशहूर स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर भले ही लंबे समय से टीवी पर नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। मयंती करीब दो साल पहले आखिरी बार एंकरिंग करती हुई नजर आई थीं। 2020 में जब यूएई में आईपीएल के दौरान वो नजर नहीं आई थीं तो लोग हैरान हो गए थे। बाद में पता चला कि वो मां बनी हैं। मयंती को एक फैन ने डिनर डेट पर चलने के लिए प्रोपोज किया था। इसका जवाब मंयती ने चालाकी से देते हुए सबका दिल जीत लिया।

भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी मयंती को एक फैन ने ट्विटर पर कहा था, ‘‘जब मैं आपको देखता हूं तब मुझे आईपीएल देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। काश मैं इतना प्रभावशाली होता कि आपको डिनर के लिए ले जा पाता। मेरे पास यह कहने के लिए शब्द नहीं हैं कि आप कितनी खूबसूरत हो।’’ मयंती ने मजेदार तरीके से जवाब देते हुए कहा था, ‘‘धन्यवाद! मैं और मेरे पति आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे।’’ मयंती के इस जवाब को अन्य यूजर ने काफी पसंद किया। उसके बाद सवाल पूछने वाला ही ट्रोल हो गया।

Thank you! My husband and I would love to join you https://t.co/EI9jDGj6Rp

— Mayanti Langer Binny (@MayantiLanger_B) April 9, 2018