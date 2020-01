टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों उनका इंतजार करते हैं। मैदान में आपने कोहली के लिए प्रशंसकों के प्यार करने के कई तरीकों को देखा होगा। कोई कोहली के मुखौटे पहने नजर आता है तो कोई हाथ में कोहली के लिए बैनर-पोस्टर लिए नजर आता है। लेकिन, श्रीलंका के साथ होने वाली टी20 सीरीज के पहले एक फैन ने कुछ अलग अंदाज में ही कोहली के प्रति अपने प्यार को दर्शाया। खास बात है कि कप्तान कोहली को भी अपने इस फैन की कारीगरी काफी पसंद आई है।

बीसीसीआई के ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से इस अनोखी आर्ट के वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल पारिक नामक एक फैन जोकि गुवाहाटी के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कोहली के लिए एक पोट्रेट तैयार किया है। यह स्पेशल आर्ट वर्क पुराने मोबाइल फोन से तैयार किया गया है। राहुल ने बताया कि पुराने मोबाइल फोन और पिनों की मदद से उन्होंने विराट कोहली का यह पोट्रेट तैयार किया है। इसे बनाने में उन्हें 6 दिन का वक्त लगा।

Making art out of old phones.

How is this for fan love! #TeamIndia @imVkohli pic.twitter.com/wnOAg3nYGD

