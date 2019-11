दिग्गज खिलाड़ी जब मैदान में पहुंचते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं लेकिन कोई आपसे यह कहे कि एक फैन ने ही अपने स्टार खिलाड़ी को कैमरामैन बना दिया हो और उनसे काम करा लिया हो तो यह बात हजम नहीं होती। लेकिन, ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया में सामने आया है जहां पाकिस्तान के साथ मेजबान टीम डे-नाइट टेस्ट खेल रही है। एडिलेड में ये मुकाबला हो रहा है जहां पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज पोंटिंग के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी।

दरअसल, इस मुकाबले को देखने के लिए रिकी पोंटिंग भी पहुंचे थे। इस दौरान एक फैन महिला एंकर की खूबसूरती देख कुछ इस तरह बेकरार हुआ कि उसने अपना फोन रिकी पोंटिंग के हाथ में देखर एक फोटो लेने की गुजारिश कर दी। स्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स प्रजेंटर मेलानी मैकलॉघलिन के साथ तस्वीर खिंचवाने की फैन की इस बेबसी को देखकर रिकी ने भी उसे निराश नहीं किया और फोटो खींची।

This version of events is.. mostly.. accurate.. https://t.co/eQ7bHSG9qU

— Melanie McLaughlin (@Mel_Mclaughlin) November 29, 2019