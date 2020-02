क्रिकेट के मैदान पर जब खिलाड़ी अपना दम दिखाते हैं तो स्टेडियम में बैठे फैंस अपने चहते खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए कई रास्ते अपनाते हैं। लेकिन, कभी-कभी फैंस का उत्साह खेल में खलल भी डाल देता है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करता है। क्रिकेट के मैदान पर यह घटना इन दिनों आम हो गई है कि बीच मैच में सुरक्षा घेरा तोड़कर कोई फैन मैदान में पहुंच जाता है।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच के दौरान तो एक बार नहीं दो बार यह घटना देखने को मिली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

वेलिंग्टन के मुकाबले में यह वाकया उस वक्त देखने को मिला जब दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम चेज करने उतरी थी। दूसरे ओवर का खेल चल रहा था। नवदीप सैनी ने जैसे ही तीसरी गेंद फेंकी एक प्रशंसक मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने उसे मैदान के बाहर भेजा इतने में एक और फैन मैदान में पहुंच गया। बता दें कि यह पहली दफा नहीं हुआ है जब न्यूजीलैंड में कोई फैन मैदान में पहुंच गया हो।

Believe Me…This is Not in India,

This is in New Zealand

A Fan Invaded The Pitch

To Meet His Idol ‘King Kohli’

Craze Beyond Boundaries#ViratKohli #KingKohli #NZvsIND pic.twitter.com/9zu05NuyLL

— Deepak Gupta (@guptadps) January 31, 2020