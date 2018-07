पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज फखर जमां के लिए जिम्बाब्वे दौरा उनके कॅरिअर में एक नया मोड़ लेकर आया है। जमां ने यहां पर पांच एकदिवसीय मैचों की सीरीज में बिना आउट हुए 455 रन बना डाले जो कि विश्‍व रिकॉर्ड है। 28 साल के जमां ने वनडे सीरीज में दोहरा शतक बनाया था। उन्होंने 210 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने वनडे में सबसे तेज 1000 रन पूरे किए थे। जमां से पहले, पाकिस्‍तान के ही मोहम्‍मद युसूफ बिना आउट हुए 405 रन बनाकर शीर्ष पर थे। उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के लांस क्‍लूजनर का नंबर आता है जिन्‍होंने इस तरह 400 रन बनाए थे। चौथे नंबर पर पाकिस्‍तान के दिग्‍गज बल्‍लेबाज जावेद मियांदाद हैं जिन्‍होंने बिना आउट हुए 398 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। श्रीलंका के अरविंद डि सिल्‍वा ( 389 रन) बिना आउट हुए सबसे ज्‍यादा रन बनाने के मामले में पांचवे नंबर पर हैं।

पांचवे वनडे में 17 गेंदों पर 21 रन बनाते ही जमां वनडे में सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले बल्‍लेबाज बन गए। 28 साल के सलामी बल्लेबाज जमान से पहले वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्डस, इंग्लैंड के केविन पीटरसन और जोनाथन ट्रॉट , दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक और पाकिस्तान के बाबर आजम ने 21 मैचों में 1000 रन पूरे किए थे।

एक साल पहले ही वनडे पदार्पण करने वाले जमां ने शुरुआत के चार मैचों में ही 252 रन बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने पिछले साल चैम्पियंस ट्राफी के फाइनल में भारत के खिलाफ 106 रन बनाए थे। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जमां हाल ही में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पाकिस्तान के पहले और कुल छठे बल्लेबाज बन हैं। जमां ने इस मैच में 210 रनों की पारी खेली थी। वह पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने में सफल रहे थे। जमां ने सईद अनवर (194) का रिकार्ड ध्वस्त किया था। अनवर ने चेन्नई में 1996 में भारत के खिलाफ इतने रन बनाए थे।

It was a record-breaking series in Zimbabwe for @FakharZamanLive – he scored more runs without being dismissed than any other man has before in ODIs! #ZIMvPAK #howzstat pic.twitter.com/T96X8vaNNy

— ICC (@ICC) July 24, 2018