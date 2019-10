India vs South Africa, Ind vs SA 3rd Test: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रांची में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया ने पहले ही 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने एक नया टोटका भी आजमाया लेकिन वो उसके बावजूद कप्तान कोहली को मात नहीं दे सके। दरअसल, पिछले कुछ समय से डुप्लेसी का बैड लक उनके साथ है और वो टॉस नहीं जीत पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस टेस्ट के लिए बावूमा को विकल्प कप्तान के रूप में टॉस के लिए बुलाया था।

हालांकि जब टॉस हुआ तो एक बार फिर कप्तान कोहली ने उसमें जीत हासिल कर ली और डुप्लेसी की ये तरकीब भी काम नहीं आई। डुप्लेसी के इस कदम से कई लोग हैरान दिखे तो कुछ की हंसी नहीं रुकी। यहां तक की कप्तान कोहली भी हंसते दिखे। वहीं, डुप्लेसी ने इसके बाद कहा कि हां ये मेरे लिए काफी निराशाजनक रहा है। उन्होंने मैच से एक दिन पहले ही इस तरह के किसी प्रयोग कि ओर इशारा किया था।

Virat Kohli called it a no-brainer to bat first at the Toss #TeamIndia #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/3V4fKvcVWr

— BCCI (@BCCI) October 19, 2019