नौवें नंबर और 19वे ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए फैबियान एलन की तूफानी पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने रविवार यानी 7 मार्च 2021 की रात श्रीलंका को एक ओवर शेष रहते तीन विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने तीन टी20 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। फैबियान एलन ने 350 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के जड़े। उन्होंने 6 गेंद में 21 रन बनाए।

एंटिगुआ (Antigua) के कॉलिज क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उसने 20 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन बना मैच जीत लिया। वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के सामने लड़खड़ा गई थी। 17 ओवर के बाद उसका स्कोर सात विकेट पर 105 रन था। उसे 18 गेंदों पर 27 रन की जरूरत थी। जेसन होल्डर ने स्पिनर वानिंडुडु हसरंगा का 18वां ओवर खेला और इसमें फ्री हिट पर एक छक्का भी लगाया।

अब वेस्टइंडीज को अंतिम दो ओवरों में 20 रन की जरूरत थी। एलन ने 19वें ओवर में अकिला धनंजय की पहली, तीसरी और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर वेस्टइंडीज को एक ओवर शेष रहते ही मैच जिता दिया। एलेन ने 6 गेंदों पर 21 रन बनाने के अलावा 4 ओवर में 13 रन देकर एक विकेट भी लिया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वेस्टइंडीज ने पहले मैच में चार विकेट, जबकि श्रीलंका ने दूसरे टी20 में 43 रन जीत हासिल की थी।

इससे पहले श्रीलंका का शीर्ष क्रम नहीं चल पाया। 10 ओवर के बाद उसका स्कोर चार विकेट पर 46 रन था। दिनेश चंदीमल (46 गेंदों पर नाबाद 54 रन) और एशेन बंडेरा (35 गेंदों पर नाबाद 44 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 63 गेंदों पर 85 रन की अटूट साझेदारी की। इस कारण श्रीलंका सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया।

