इंग्लैंड में एफए कप के पांचवें राउंड के मुकाबले में मजबूत टॉटेनहैम हॉटस्पर को नॉरिच सिटी के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच मे टॉटेनहैम मिडफील्डर एरिक डायर विवादों में घिर गए हैं। मैच हारने के बाद वे मैदान से सीधे स्टैंड में दौड़ते हुए चले गए। वहां वे एक दर्शक से भीड़ गए। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी पर रहा था। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ। शूटआउट में अपना शॉट मारने के बाद डायर सीधे स्टैंड में चले गए।

वीडियो फुटेज में यह सामने आया है कि डायर सीटों के ऊपर से छलांग मारते हुए एक घरेलू फैन का सामना करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड और अन्य फैंस ने उन्हें वहां से हटाया। ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर डायर का छोटा भाई बैठा था, जिसके साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी। डायर वहां पर जाकर कहा, ‘वह मेरा भाई है।’ टॉटेनहैम के मैनेजर जोस मॉरिन्हो ने कहा डायर के साथ उनकी संवेदना हैं, लेकिन उनका तरीका सही नहीं था। उन्होंने गलत किया।

Full footage of Eric Dier jumping over the stands. pic.twitter.com/ZAWNPpf3UH

— betclever (@bet_clever) March 4, 2020