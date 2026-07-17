इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में रोहित शर्मा के शानदार करियर का अंत हो सकता है। भारतीय टीम प्रबंधन ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 में डेढ़ साल रहते हुए पूर्व कप्तान रोहित से आगे बढ़ने की योजना बना ली है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल खेली। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीती, लेकिन टी20 और टेस्ट से संन्यास के कारण उन्हें आईसीसी खिताब जीतने के बाद भी कप्तानी से हटा दिया गया।

कप्तानी से हटने के बाद यह तय था कि रोहित शर्मा की भारतीय टीम में जगह उस फॉर्मेट में सुनिश्चित नहीं है, जिसमें वह तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक ही तराजू में तौला जा रहा था, क्योंकि वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले ‘रन मशीन’ भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके थे। टेस्ट से संन्यास के बाद भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ माहौल था।

रोहित-विराट के भविष्य पर सवाल

रोहित-विराट के भविष्य पर सवाल उठने लगे। बढ़ती उम्र में केवल एक फॉर्मेट में खेलकर खुद को फिट रखना और फॉर्म में बने रहना आसान नहीं होता। चुनौती इसलिए भी बड़ी थी, क्योंकि वनडे ज्यादा नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फिटनेस पर काफी काम करने के बाद गए रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया। वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। विराट कोहली पहले दो वनडे में शून्य पर आउट हुए और आखिरी मैच में अर्धशतक जड़ा। यह वह वक्त था जब रोहित और कोहली एक ही कश्ती पर सवार थे। ऐसी परिस्थिति थी कि दोनों का मैच दर मैच मूल्यांकन होना था।

विराट कोहली ने खुद को साबित किया

इसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई। विराट कोहली पुरानी लय हासिल कर चुके थे। उन्होंने फिट होने के साथ-साथ यह भी साबित किया कि वनडे क्रिकेट में अब भी उनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली ने 151 के औसत से रन बनाए थे। उन्होंने तीन मैच में दो शतक लगाए।

इस दौरान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी शैली में बदलाव आया। वह नई गेंद के खिलाफ संघर्ष करते दिखे। उनकी बल्लेबाजी में उस आक्रमकता की कमी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में प्रभाव छोड़ा था।

रोहित शर्मा की फिटनेस गच्चा दे गई

साल 2026 की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर खेली गई सीरीज में रोहित शर्मा बुरी तरह फ्लॉप रहे। वह 3 मैच में सिर्फ 61 रन ही बना पाए। वहीं, विराट कोहली ने 80 की औसत से 240 रन बनाए। हालांकि, रनों की कमी और क्रीज पर जूझते रहना ही रोहित शर्मा के खिलाफ नहीं गया।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में उनकी फिटनेस उन्हें गच्चा दे गई। उनकी पुरानी ग्रोइन की चोट उभर आई। इसके कारण वह मुंबई इंडियंस के लिए काफी मुकाबलों में नहीं खेल पाए। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलना भी उनके लिए दिक्कत की बात हो गई।

यशस्वी जायसवाल ने बनाया दबाव

आईपीएल 2026 के दौरान ही 39वां जन्मदिन मनाने वाले रोहित शर्मा को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या वह 2027 के अंत तक खेल पाएंगे? अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली की अनुपस्थिति में मौका मिला।

पहले मैच के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल के लिए खुद को निचले क्रम में भेजा। रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की। आखिरी वनडे में यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा। रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा। मीडिया हल्कों में यह भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को अफगानिस्तान सीरीज के बाद ही नहीं चुना जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

इंग्लैंड दौरे पर रोहित शर्मा का संघर्ष ही दिखा

यशस्वी जायसवाल को 3 मैच में 2 शतक जड़ने के बाद भी इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में नहीं चुना गया, जबकि ये बातें लगातार हो रही थीं कि बाएं हाथ का यह ओपनर कब तक मौके का इंतजार करता रहेगा? भारतीय चयनकर्ताओं ने यह कदम उठाकर साफ संकेत दे दिए थे कि इंग्लैंड दौरे पर रोहित शर्मा को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।

रोहित शर्मा पर रन बनाने के साथ-साथ इस बात का दबाव था कि वह क्रीज पर सहज दिखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल और विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा कि वह अलग पिच पर खेल रहे हैं और बाकी दोनों बल्लेबाज अलग पिच पर खेल रहे हैं।

लॉर्ड्स ODI होगा रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच

रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से पहले ही संन्यास ले लिया था। अब रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल से भी विदाई का समय नजदीक दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला सीरीज का तीसरा वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। पूरी खबर पढ़ें।