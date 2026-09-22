शंकर नारायण। भारत ने मंगलवार (22 सितंबर) को सानो में जापान के खिलाफ पांच ओवर के रोमांचक मैच को दो रन से जीत लिया, लेकिन मैदानी अंपायर के वाइड के फैसले को पलटने पर काफी हंगामा हुआ। ऐसा करने से भारत को फायदा हुआ और जापान मैच हार गया। हालांकि, आईसीसी के एक अंपायर के मुताबिक वाइड को पलटने का फैसला सही था। अंपायर ने कहा, ‘यह वाइड नहीं होना चाहिए था क्योंकि बल्लेबाज ने रिवर्स-स्वीप करने की कोशिश की थी। यहीं पर यह चर्चा खत्म होती है।’

जापान को 33 रन के लक्ष्य को हासिल के लिए आखिरी ओवर में आठ रन चाहिए थे। अक्षर पटेल के दूसरी बॉल पर 1 रन के बाद अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर ने लेग साइड में एक गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, जिसे वाइड करार दिया गया। यह भी गलत फैसला था, लेकिन भारत ने इसका विरोध नहीं किया। इसके बाद अक्षर ने लेग साइड में एक और गेंद फेंकी, जिस पर शिराई-पैटमोर ने फिर से रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की।

फैसला पलटा गया

इसे भी शुरू में वाइड करार दिया गया। अक्षर और संजू सैमसन ने इस फैसले पर सवाल उठाए, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्क्वायर-लेग अंपायर क्रिस ब्राउन से बात की। ब्राउन और दूसरे अंपायर क्रिस थर्गेट ने फिर फैसले पर चर्चा की। इसके बाद फैसला पलट दिया गया और। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आईसीसी के एक अंपायर ने बताया कि वाइड को पलटा सही फैसला था।

अंपायर ने क्या बताया

अंपायर ने कहा, ‘यह वाइड नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि खेल के नियमों के अनुसार अगर आप स्विच-हिट या रिवर्स-स्वीप खेलने की कोशिश करते हैं या उसे छोड़ देते हैं तो दोनों तरफ की गेंदें ऑफ-साइड हो जाती हैं। इसलिए वाइड डिलीवरी के लिए 17-इंच का मार्क माना जाएगा। इसलिए जब तक गेंद उस मार्क के बाहर नहीं जाती, वह लीगल डिलीवरी ही रहेगी।’

रिवर्स स्वीप के लिए वाइड लाइन का नियम?

अंपायर के अनुसार, जब कोई बल्लेबाज रिवर्स स्वीप या स्विच हिट करने की कोशिश करता है तो वाइड का फैसला करने के लिए दोनों साइड को ऑफ साइड माना जाता है। फिर वाइड 17-इंच वाली लाइन को देखकर दी जाती है। जब तक डिलीवरी उस निशान के बाहर नहीं जाती, वह लीगल डिलीवरी रहती है। अंपायर ने कहा, ‘बैटर ग्रिप बदले या पोजिशन बदले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह इनमें से कोई भी शॉट खेलने की कोशिश करता है दोनों साइड ऑफ-साइड हो जाती हैं।’

क्या रिवर्स स्वीप ट्राई न करने पर गेंद वाइड होती?

नहीं। अंपायर के अनुसार यह नियम तब भी लागू होता है जब बैट्समैन शॉट मारने की कोशिश करता है, भले ही वह बाद में उसे छोड़ दे। शिराई-पैटमोर के मामले में जब अक्षर की गेंद उनके पास से गुजरी, तब उन्होंने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी। इसलिए अंपायरों को रिवर्स स्वीप के लिए लागू वाइड लाइन का इस्तेमाल करके गेंद का फैसला करना पड़ा।

क्या फैसला पलटना सही था?

हां। शिराई-पैटमोर ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी, इसलिए वाइड को देखते हुए दोनों टीमों को ऑफ साइड माना गया। गेंद 17 इंच के निशान से आगे नहीं गई थी और इसलिए इसे लीगल माना जाना चाहिए था। जापान को आखिरी गेंद पर चार रन चाहिए थे, लेकिन लेग बाई से एक रन बन सका, जिससे भारत दो रन से जीत गया।