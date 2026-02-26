टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (26 फरवरी) को जिम्बाब्वे की पारी के 15वें ओवर में शिवम दुबे ने 26 रन लुटाए। इसमें एक नोबॉल भी शामिल है। शिवम दुबे का न तो फ्रंटफुट आगे था और उन्होंने हाई फुलटॉस भी नहीं किया था। फिर भी उनकी गेंद नोबॉल दी गई। दरसअल शिवम ने 22 गज की पट्टी के बाहर गेंद कर दी। इसके कारण यह गेंद नोबॉल दी गई।

ब्रायन बेनेट 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर थे। शिवम दुबे ने बेनेट के ऑफ साइड में आते देख गेंद दूर फेंकी। बेनेट के बल्ले से गेंद लगी, लेकिन वह 22 गज की पट्टी के बाहर पिच हुई। रिप्ले देखने के बाद गेंद को नोबॉल दिया गया। शिवम ने अगली दो गेंद वाइड की। आखिरी गेंद पर बेनेट ने छक्का जड़ा। ओवर में शिवम ने दो छक्के और 2 चौके दिए।

क्या है नोबॉल को लेकर नियम

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)के नियम के अनुसार अगर गेंद स्ट्राइक एंड पर पॉपिंग क्रीज तक पहुंचने तक एक से ज्यादा बार बाउंस होकर पहुंचती है तो नोबॉल होती है। अगर गेंद पूरी तरह या आधा पिच के बाहर गिरती है तो नोबॉल दी जाती है। हालांकि, अगर गेंद 22 गज की पट्टी के पीछे पिच से बाहर गिरती है तो वह नोबॉल नहीं दी जाती।

शिवम दुबे के दो ओवर

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में शिवम दुबे को दो ओवर मिला। उन्होंने 26 रन लुटाए। इसमें 3 वाइड और नोबॉल शामिल हैं। ब्रायन बेनेट ने पहली गेंद पर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। अगली दो गेंदों पर चौका जड़ा। फिर वाइड गेंद की। अगली गेंद डॉट रही। इसके बाद उन्होंने नोबॉल किया। फिर अगली दो गेंद वाइड रहीं। फिर आखिरी गेंद पर बेनेट ने छक्का जड़ा। शिवम 20 ओवर करने आए और इस ओवर में उन्होंने बीमर किया। शिवम ने दूसरे ओवर में 20 रन दिए। उन्होंने 2 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट झटका।

