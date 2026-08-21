वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंक तालिका में भारतीय टीम 5वें नंबर पर है। अगले साल लंदन के ओवल मैदान में फाइनल खेलने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। भारतीय टीम के इस चक्र में 8 मैच बचे हैं। वह 5 मैच जीतकर भी फाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन बड़ा पेंच यह है कि 1 से ज्यादा मैच हारने पर वह पस्त हो जाएगी।

गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन इसका असर डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में नहीं हुआ। उससे मजबूत स्थिति में बांग्लादेश है, जो ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों की सीरीज के पहले मैच में हराकर चौथे नंबर पर है। आइए जानते हैं भारत के डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का समीकरण:

भारतीय टीम को चाहिए पांच जीत और दो ड्रॉ

गॉल में मिली जीत से भारत का पीसीटी 48.15 से बढ़कर 53.33 हो गया है, लेकिन फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें अभी भी काफी मेहनत करनी होगी। अभी आठ मैच बाकी हैं और 60% तक पहुंचने के लिए भारत को 66 और अंकों की जरूरत है। भारतीय टीम पांच जीत और दो ड्रॉ (68 अंक) या छह जीत (72 अंक) के साथ फाइनल में पहुंच सकती है। पिछले साइकल में फाइनलिस्ट टीमों का प्रतिशत 69.44 (दक्षिण अफ्रीका) और 67.54% (ऑस्ट्रेलिया) रहा था। छह जीत और दो हार से भारत 62.96% तक पहुंच जाएगा, जबकि सात जीत और एक हार से वह 68.52% पर पहुंच पाएगा, बशर्ते ओवर रेट का पेनल्टी न लगे।

भारत को खेलने है 8 टेस्ट मैच

भारत को इस डब्ल्यूटीसी साइकल में आठ टेस्ट मैच और खेलने हैं। इनमें से सात मैच उन टीमों के खिलाफ हैं, जो अभी टॉप तीन में हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट (विदेशी धरती पर) और टॉप पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट (घरेलू मैदान पर) खेलने हैं। इसलिए गॉल में मिली बड़ी जीत के बाद भी भारत के पास बाकी बचे मैचों में गलती की गुंजाइश बहुत कम है।

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

स्थानटीममैचजीतेहारेड्रॉअंक कटेअंकपर्सेंटाइल
1ऑस्ट्रेलिया972008477.78
2साउथ अफ्रीका431003675
3न्यूजीलैंड641105272.22
4बांग्लादेश531104066.67
5भारत1054106453.33
6श्रीलंका512202033.33
7इंग्लैंड13481143824.36
8पाकिस्तान624081622.22
9वेस्टइंडीज1228223020.83

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन अंक तालिका में वह पांचवे स्थान पर ही बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर कायम है। पूरी खबर पढ़ें