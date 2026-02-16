टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर है। जिम्बाब्वे से हारने के बाद उस पर ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रुप-बी में सुपर-8 में पहुंचने का समीकरण काफी रोमांचक हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के फिलहाल 2 मैच में 2 अंक हैं। उसे बाकी 2 मैच श्रीलंका और ओमान से खेलने हैं। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इन दो मैचों में जीतकर भी सुपर-8 में नहीं पहुंच पाए। ऑस्ट्रेलिया को अब सुपर-8 में पहुंचने के लिए दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे को सुपर-8 में पहुंचने के लिए केवल एक जीत काफी हो सकती है।

आइए जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-बी का सुपर-8 में पहुंचने का समीकरण

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले हैं और एक में जीत दर्ज की है और 1 में हार का सामना किया है। उसका रनरेट 1.100 है और ग्रुप बी में अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। जिम्बाब्वे से 23 रन से हारकर ऑस्ट्रेलिया पर बोरिया बिस्तर पैक होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बचे हुए दो मैच जीत जाता है। फिर श्रीलंका ने जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया तो मामला रनरेट पर आ जाएगा। इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के छह अंक होंगे, जबकि आयरलैंड के दो अंक होंगे।

4 अंक होने पर सुपर-8 में कैसे पहुंच सकता है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया को छह अंक के साथ सुपर-8 में तभी क्वालिफाई कर पाएगा जब श्रीलंका को जिम्बाब्वे हरा दे या जिम्बाब्वे को आयरलैंड से हरा दे। इन दोनों ही मामलों में ऑस्ट्रेलिया के अलावा सिर्फ एक टीम छह अंक तक पहुंच पाएगी। ऑस्ट्रेलिया सोमवार को श्रीलंका से हारने पर बाहर नहीं होगा, लेकिन उसका सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ओमान को हराने पर उसके चार अंक होंगे। वह सुपर-8 में तभी पहुंच पाएगा जब जिम्बाब्वे अपने बचे हुए दोनों मैच आयरलैंड और श्रीलंका से हार जाए। इससे श्रीलंका के आठ अंक हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और आयरलैंड चार अंक के साथ दूसरे स्थान के लिए लड़ेंगे।

श्रीलंका

श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं। उसका रनरेट 3.125 है। उसे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से भिड़ना है। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से सुपर-8 में जगह मिल जाएगा। हारने पर भी उसके पास जिम्बाब्वे को हराकर सुपर-8 में सीधे पहुंचने का मौका होगा। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि जिम्बाब्वे को आयरलैंड हरा दे और ऑस्ट्रेलिया को ओमान हरा दे। अगर श्रीलंका दोनों मैच हार जाता है तो जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगा। श्रीलंका को उम्मीद करनी होगी ऑस्ट्रेलिया को ओमान हरा दे। इससे श्रीलंका चार अंक के साथ सुपर-8 में पहुंच सकता है।

जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे के 2 मैच में 4 अंक हो गए हैं। उसका रनरेट 1.984 है। जिम्बाब्वे ने अगर श्रीलंका को हरा दिया तो वह सुपर-8 में पहुंच जाएगा, लेकिन श्रीलंका से हार और आयरलैंड से जीत से 6 अंक होंगे। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के भी छह होने पर मामला रनरेट पर आ जाएगा। अगर जिम्बाब्वे दोनों मैच हार जाता है तो भी उसके पास सुपर-8 में पहुंचने मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया अपने बचे हुए दो मैचों में से एक से ज्यादा न जीते।

आयरलैंड

आयरलैंड के 3 मैच में 2 अंक हैं और रनरेट 0.150 है। आयरलैंड के पास भी सुपर-8 में पहुंचने का मौका है। इसके लिए उसे जिम्बाब्वे को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि 4 अंक पर दूसरी टीम के सुपर-8 में पहुंचना का गणित बने। ऐसा तभी होगा जब जिम्बाब्वे या श्रीलंका में से कोई एक टीम दोनों मैच जीते।

