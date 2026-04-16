मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) ने अपने खिलाड़ियों के लिए 2026-27 सत्र से सालाना अनुबंध लागू करने का फैसला किया है। वह यह कदम उठाने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ बन गया है। एमसीए ने ग्रेड ए, बी और सी के तहत करार देने का फैसला किया है। यह प्रस्ताव हाल ही में हुई एपेक्स काउंसिल मीटिंग में पास हुआ। खिलाड़ियों को 8 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक मिलेंगे। ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 12 लाख रुपये से 20 लाख रुपये सलाना मिलेंगे।

ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 8 लाख से 12 लाख रुपये सलाना मिलेंगे। ग्रेड सी के खिलाड़ियों को 8 लाख रुपये मिलेंगे।एमसीए के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा, ‘हमने पहले वादा किया था कि एमसीए अनुबंध व्यवस्था लाएगा और हमने पिछली एपेक्स काउंसिल मीटिंग में इसे फाइनल कर दिया है। इस पर बहुत विचार किया गया और हमने हर क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की है। सभी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलता है। यह करार आज के समय के कई खिलाड़ियों की मदद करेगा जो मुंबई के लिए गेम के सभी प्रारूप में खेलते हैं।’

एमसीए ने खिलाड़ियों के लिए रखी शर्ते

एमसीए अपने खिलाड़ियों के लिए अनुबंध व्यवस्था लाने वाला पहला संघ बन गया है। हालांकि, संघ ने उन खिलाड़ियों के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा सकते हैं। खिलाड़ी को एमसीए के साथ पंजिकृत होना चाहिए और एसोसिएशन द्वारा तय की गई फिटनेस की शर्त को पूरा करना होगा।

भारत-आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा करार

मुंबई क्रिकेट संघ का अनुबंध उन खिलाड़ियों को ही मिलेगा जिन्होंने पिछले दो सीजन में किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। खिलाड़ी पिछले दो सीजन में किसी आईपीएल टीम में नहीं चुना गया होना चाहिए। अनुबंध के लिए खिलाड़ी की सिफारिश एमसीए की चयन समिति करेगी।

रणजी खिलाड़ियों को बीसीसीआई जितनी मैच फीस

मुंबई का प्रतिनिधित्व करने वाले और अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी किसी भी आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी मदद करने के लिए एमसीए ने एक नया ग्रेड स्ट्रक्चर लाने का फैसला किया है। 2024 में संघ ने अपने रणजी ट्रॉफी क्रिकेटरों को मैच फीस उतनी ही देने का फैसला किया था जितनी उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मिलती है। बीसीसीआई द्वारा दी जाने वाली मैच फीस हर दिन 40000 से 60000 रुपये के बीच होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि किसी क्रिकेटर ने कितने मैच खेले हैं।

पैट कमिंस पूरी तरह फिट

सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिली है, क्योंकि पैट कमिंस फिट होकर आईपीएल 2026 में वापसी के लिए तैयार हैं। पैट कमिंस की एंट्री से टीम की गेंदबाजी और प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत होंगी। पूरी खबर पढ़ें।

खलील अहमद आईपीएल 2026 से बाहर

चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 14 अप्रैल को खेले गए मैच के दौरान अपने दाहिने कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी। पूरी खबर पढ़ें।